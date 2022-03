Erfolgreiche „Bergdoktor“-Staffel: Marktanteilsrekord mit durchschnittlich 28 Prozent

Wiedersehen mit Hans Sigl in der ORF-Premiere des Alpenthrillers „Der Feind meines Feindes“ am 9. März in ORF 2

Wien (OTS) - Einen Rekord beim Marktanteil erreichte die gestern zu Ende gegangene 15. „Bergdoktor“-Staffel: Mit durchschnittlich 28 Prozent Marktanteil erreichten das Winterspecial und die sieben neuen Folgen der ORF/ZDF-Erfolgsserie den Bestwert seit Start. Im Schnitt verfolgten die 15. Staffel (inklusive Winterspecial) des Serienhits 871.000 Zuseherinnen und Zuseher. Das Staffelfinale gestern, am 2. März 2022, in ORF 2 wollten sich durchschnittlich 937.000 Zuseherinnen und Zuseher nicht entgehen lassen. Mit 32 Prozent Marktanteil bei E 12+ und 22 Prozent bei 12–49 erzielte die Folge auch hier Bestwerte.

In den Bergen ist Hans Sigl auch in einer ganz anderen Rolle unterwegs, wenn er in der Fortsetzung des temporeichen Alpenthrillers „Flucht durchs Höllental“ zu sehen ist: Als Ex-Anwalt Klaus Burg gerät er in der ORF-Premiere von „Der Feind meines Feindes“ am Mittwoch, dem 9. März, um 20.15 Uhr in ORF 2 in ein gefährliches Machtspiel.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at