AVISO Pressekonferenz zum Welttag der Niere: Unerkannte Volkskrankheit Nierenschwäche

Hohe Dunkelziffer bei Nierenleiden

Wien (OTS) - Geschätzt leidet rund jede 10. Person in Österreich an Nierenschwäche, in der Fachsprache auch Niereninsuffizienz genannt. Die Dunkelziffer wird von ExpertInnen jedoch weit höher geschätzt. Verantwortlich für diese hohe Zahl ist vor allem das stille - also weitgehend symptomlose - Leiden der Niere und den damit verbundenen unspezifischen Symptomen. Treten erste Symptome wie Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit, Juckreiz oder Kopfschmerzen auf, kann die Erkrankung schon weit fortgeschritten sein und eine Dialyse, eine Blutwäsche, ist oft unausweichlich. Zudem steigt mit Abnahme der Nierenfunktion das Risiko an Herz-Kreislauferkrankungen zu versterben deutlich an. Mit zunehmendem Alter steigt die Gefahr, eine Nierenschwäche zu erleiden. Aber auch andere Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Übergewicht und Herzerkrankungen bilden Risikofaktoren für die Entstehung einer Nierenschwäche.

Eine Aufklärungs-Kampagne*mit Unterstützung medizinischer Fachgesellschaften, wie die ÖGN soll das Bewusstsein für diese Erkrankung fördern und so zu einer frühzeitigen Diagnose und Behandlung führen. +++

Es informieren (alphabet. Reihung):

Prim. Univ.-Prof. Dr. Martin CLODI, Vorstand der Abteilung Innere Medizin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz

Prim. Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Marcus SÄEMANN, Vorsitzender der Österreichischen Gesellschaft für Nephrologie; Abteilungsvorstand der 6. Medizinischen Abteilung mit Nephrologie und Dialyse, Klinik Ottakring

Betroffene Patientin

Moderation: Dr. Botond Ponner, Medical Director AstraZeneca

Datum: Donnerstag, 10. März 2022, 10.00 Uhr, Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Link zum hier: Live Stream ab 10:00 Uhr

Um Anmeldung wird gebeten

Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Covid-19-Pandemie ist die persönliche Anwesenheit nur mit Anmeldung möglich.

