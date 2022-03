Alles bereit für den Start von „Starmania 22“ am 4. März ab 20.15 Uhr in ORF 1

Neue Staffel mit vereinfachten Regeln und spannenden Neuerungen – und das Comeback des „Friendship-Tickets“!

Wien (OTS) - Das Warten hat ein Ende – endlich ist es wieder so weit:

„Starmania“ kehrt am Freitag, dem 4. März 2022, ab 20.15 Uhr in ORF 1 mit einer spannenden neuen Staffel auf die Bildschirme zurück! Insgesamt 28 neue Kandidatinnen und Kandidaten wollen das Publikum begeistern. Ihr Ziel: der „Star des Jahres“ werden – und in die Fußstapfen von einigen der erfolgreichsten Musik-Stars Österreichs treten. 14 von ihnen sorgen in der ersten von zwei Qualifikationsshows am 4. März für große Fernsehmomente, wenn sie um den Einzug in die erste Finalshow singen. Durch die Shows führt Moderatorin Arabella Kiesbauer, Ö3-Star Philipp Hansa kommentiert das Geschehen und liefert interessante Zusatzinfos zu den „Starmaniacs“. Neben Altbekanntem macht „Starmania 22“ aber auch mit einigen Neuerungen Lust auf die Show: Das Regelwerk präsentiert sich vereinfacht, das „Friendship-Ticket“ kehrt zurück, die Songs sind länger, die Jury überrascht jede Woche mit einem neuen Gesicht und das Publikum votet von Anfang an mit!

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Gerade in dieser speziellen Zeit hat unser Publikum neben umfassender Information immer wieder das Bedürfnis nach einer Auszeit vom Alltag. Mit unserer einzigartigen Flotte kommen wir beidem nach. Ich danke Arabella, die seit vielen Jahren gemeinsam mit unseren Kandidatinnen und Kandidaten nach den Sternen greift, und Alexander Hofer und seinem Team. Mit viel Fingerspitzengefühl sorgen sie jede Woche für angemessene Unterhaltung.“

ORF-Unterhaltungschef Alexander Hofer: „Mit ‚Starmania‘ setzen wir auf eine starke und etablierte Marke und wollen – gerade in Zeiten wie diesen – unserem Publikum entspannte TV-Momente und eine tolle Show bieten. Außerdem sorgen eine neue Jury, die Rückkehr des ‚Friendship-Tickets‘ sowie das Publikumsvoting ab der ersten Sendung für spannende Neuerungen in dieser Staffel. Ich drücke allen Kandidatinnen und Kandidaten die Daumen für ihre ersten Auftritte auf Österreichs größter TV-Bühne.“

„Starmania“-Regisseur Kurt Pongratz: „Beim Staffelauftakt von ‚Starmania 22‘ bin ich bereits zum 73. Mal für die Show im Einsatz. Ich bin genauso aufgeregt wie bei der ersten Ausgabe und freue mich riesig auf die jungen Talente und ihre großartigen Stimmen. Mit unserer Bühne und mit unserem Equipment haben wir die Möglichkeit, sie ins rechte Licht zu rücken und dem Publikum großartige Unterhaltung zu bieten.“

It will be back: Die Rückkehr des „Friendship-Tickets“

Der Fan-Favourite kehrt zurück: Im Laufe der Finalshows von „Starmania 22“ feiert das „Friendship-Ticket“ sein großes Comeback. Kandidatinnen und Kandidaten, die es bereits in die nächste Runde geschafft haben, können damit einem weiteren „Starmaniac“ den Einzug in die folgende Show sichern – um dort weiter auf den Titel „Star des Jahres“ zu hoffen. Das Friendship-Ticket hat schon in früheren Ausgaben für unterhaltsame Fernsehmomente gesorgt – und verspricht nun wieder Hochspannung! Weitere Informationen zu den einzelnen Folgen und dem Modus von „Starmania 22“ bietet presse.ORF.at.

Vor dem Bildschirm mitentscheiden – Publikumsvoting ab der ersten Folge

Das Regelwerk von „Starmania 22“ präsentiert sich vereinfacht: Nach jeder Einzelperformance bewertet die Jury die Gesangsdarbietungen der Kandidatinnen und Kandidaten. Jede Jurorin und jeder Juror kann dabei in den Qualifikationsshows je einmal ein „Star-Ticket“ vergeben und so entscheiden, wer direkt in die nächste Runde einziehen darf. Das Publikum hat mittels Televoting die Möglichkeit, drei Kandidatinnen und Kandidaten in die erste Finalshow (18. März, 20.15 Uhr) zu wählen. Die Jury entscheidet außerdem durch ein „Jury-Ticket“ über das Weiterkommen eines zusätzlichen „Starmaniacs“. Ebenfalls neu bei „Starmania 22“: Für jene Kandidatinnen und Kandidaten, die es bis in die letzten drei Shows schaffen, wartet ein besonderes Highlight – sie werden dann gemeinsam mit einer Live-Band auf der Bühne stehen.

Jede Woche frischer Wind in der Jury – Auftakt mit Deutschpop-Sängerin Tina Naderer

Nur zwei der drei Jurymitglieder haben bei „Starmania 22“ einen Fixplatz: Erfolgssänger und „Amadeus“-Preisträger Josh. sowie Artistin und Model Lili Paul-Roncalli werden durch eine wöchentlich wechselnde Größe aus der österreichischen Musikszene unterstützt. Beim Auftakt hat die fixe Jury eine Castingshow-Expertin an ihrer Seite: Deutschpop-Sängerin Tina Naderer liefert hilfreiche Tipps für eine gelungene Performance vor dem TV-Kameras.

ORF 1 begrüßt zu „Hallo Starmania“

Nachdem ORF 1 schon vor dem Start der Show alle 28 Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt hat, heißt es auch ab dem Staffelstart jeden Freitag ab 20.03 Uhr weiterhin „Hallo Starmania“. Moderator Philipp Maschl blickt hinter die Kulissen der unterhaltsamen Castingshow und liefert exklusive Infos rund um „Starmania 22“.

„Starmania 22“ umfassend barrierefrei

„Starmania 22“ wird umfassend barrierefrei in ORF 1 ausgestrahlt. Wie bereits bei der vorhergehenden Staffel der ORF-Show stehen für gehörlose und hörbehinderte Zuschauerinnen und Zuschauer im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie in der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Der Audiokommentar für das blinde und sehbeeinträchtigte Publikum wird live von den erfahrenen Blindenkommentatoren Sebastian Aster, Sebastian Kaufmann, Wolfgang Slavik, Bernd Kainz und Johannes Kloiber-Karner gesprochen und auf der zweiten Tonspur übertragen, einzustellen über die Fernbedienung.

