Vollspaltenboden-Tierqual in Gastronomie und Einzelhandel

VGT fordert ehrliche Kennzeichnung statt rot-weiß-roter Abdeckplane

Wien (OTS) - In Österreich lebt der überwiegende Großteil der Mastschweine auf fürchterlichem Vollspaltenböden. Dieses Tierleid wird von Politik, Gastronomie und Lebensmittelhandel verursacht.



Der Ruf nach Regionaltät ist gut, darf aber nicht über die fürchterlichen Bedingungen für Schweine auf österreichichischem Vollspaltenboden hinwegtäuschen. Seit Jahren wird Tierqual-Fleisch mit dem AMA-Gütesiegel beworben und stolz von österreichischen Supermärkten verkauft. Die in die irre geführten Konsument:innen finanzieren so dieses Tierleid und müssen dann auch noch das schlechte Gewissen ertragen, dass sie auf die Märchen der Werbung hereingefallen sind.

VGT fordert Kennzeichnungspflicht

Die Gastronomie jubelt den Kunden und Kundinnen das Billig-Fleisch aus artwidriger Haltung unter, ohne einer realen Chance der Konsument:innen auf Information, woher das Fleisch kommt. Es ist wenig verwunderlich, dass sich die Wirtschaftskammer gegen eine Kennzeichnungspflicht sträubt, das Entsetzen der Kund:innen wäre oftmals groß! Eine geografische Kennzeichnungspflicht allein reicht aber nicht, um über die Qualität entscheiden zu können, deshalb muss es raschest eine Kennzeichnungspflicht nach Tierhaltung geben!

Lebensmitteleinzelhandel

Neben der Kennzeichnung in der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung fordert der VGT auch eine klare und eindeutige Kennzeichnung auf der Verpackung nach Haltungsart. VGT Vize-Obmann David Richter dazu: "Welchen Mehrwert bringt ein rot-weiß-rotes Schnitzerl, wenn das Schwein davor unter Kerker-ähnlichen Zuständen monatelang dahinvegetiert hat. Dieses Tierleid darf nicht durch rot-weiß-rote Abdeckplanen verborgen werden, die Wahrheit ist den Kund:innen zuzumuten, sie bezahlen und wollen nicht getäuscht werden."

Petition für Kennzeichnung nach Herkunft und Haltung Jetzt unterschreiben

Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

David Richter

0676 5852629

medien @ vgt.at

http://vgt.at