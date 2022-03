Finissage „MusicaFemina“ am 6.3. im Bezirksmuseum 2

Beginn: 16.00 Uhr, Eintritt frei, Auskünfte: info@musicafemina.at

Wien (OTS/RK) - Im September wurde im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) die Sonder-Ausstellung „MusicaFemina 1020“ eröffnet. Mit beeindruckenden Bildern, Texten, Akustik-Installationen und sonstigen Präsentationen vermittelt diese Schau den Besucherinnen und Besuchern einen Eindruck von der Vielfalt im weiblichen Musikschaffen. Neben einer Hommage an verdiente Komponistinnen wird deren Verfolgung in der NS-Zeit thematisiert. Die Finissage findet am Sonntag, 6. März, statt und beginnt um 16.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Geboten werden eine Führung durch die Ausstellung, ein Auftritt der Vokalistin, Gitarristin und Tondichterin „Liz Metta“ (Maria Thornton), die Vorstellung des Dokumentarfilmes „Der lange Arm der Kaiserin“ und die Aufführung der Filmmusik.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Veranstaltung müssen die aktuellen Corona-Vorgaben einhalten. Das Projekt „MusicaFemina 1020“ wird vom Verein „maezenatentum.at“ in Kooperation mit der Plattform „MusicaFemina“ abgewickelt. Bei der Finissage führt Irene Suchy durch das Programm. Auskünfte über die Schau und den Abschlussnachmittag holen Interessierte per E-Mail ein: info@musicafemina.at.

Neben der Dauer-Ausstellung zur Geschichte des 2. Bezirkes und zeitweiligen Sonder-Ausstellungen über wechselnde Schwerpunkte hat das Leopoldstädter Bezirksmuseum immer wieder interessante Kultur-Angebote, von Konzerten, Lesungen und Schauspielabenden bis zu Diskussionen. Der ehrenamtlich arbeitende Museumsleiter Georg Friedler beantwortet gerne Fragen dazu: Telefon 0664/382 34 40. Kontaktaufnahme mit dem Bezirkshistoriker via E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at.

