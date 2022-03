ORF III am Freitag: Programm zum Ukraine-Krieg mit „ORF III AKTUELL“-Hauptabendsendung und Info-Strecke tagsüber

Außerdem: Filmdoppel zum 120. Geburtstag Heinz Rühmanns

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information widmet sich am Freitag, dem 4. März 2022, sowohl tagsüber als auch im Hauptabend dem Krieg in der Ukraine: Von 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr befasst sich „ORF III AKTUELL“ ausführlich mit den neuesten Entwicklungen und behandelt die weiteren Themen des Tages. Im Hauptabend meldet sich ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher um 20.15 Uhr mit einer „ORF III AKTUELL“-Live-Sondersendung, in der sie gemeinsam mit Expertinnen und Experten im Studio sowie via Live-Schaltungen einen umfangreichen Überblick über die aktuellsten Ereignisse in der Ukraine liefert.

„Kultur Heute“ stimmt im Vorabend um 19.45 Uhr auf den dreitägigen Schwerpunkt zum 120. Geburtstag der Schauspielikone Heinz Rühmann ein, der um 21.05 Uhr mit einem Filmdoppel startet. ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr begrüßt dazu Filmexperte Horst-Günther Fiedler. Außerdem spricht sie im Bellaria Kino mit Votivkino-Chef Michael Stejskal.

Zum Auftakt des Heinz-Rühmann-Abends zeigt ORF III ein Filmdoppel, beginnend mit dem Klassiker „Wenn der Vater mit dem Sohne“ (21.05 Uhr). Rühmann und der damalige Kinderstar Oliver Grimm spielen die Hauptrollen in Hans Quests Komödie aus dem Jahr 1955. Der Zauberladenbesitzer und ehemalige Musikclown Teddy Lemke (Rühmann) hat seinen Sohn schon früh verloren. Umso mehr ist ihm der kleine Ulli (Grimm), der bei seiner Zimmerwirtin in Pflege steht, ans Herz gewachsen. Aber nun will die Mutter des Buben ihr Kind zu sich nach Amerika holen. In einem Artistenwagen tritt Teddy gemeinsam mit Ulli die Flucht in die Schweiz an. Dort wollen die beiden ihr Glück als Clowns versuchen. Anschließend folgt die Filmkomödie „Fünf Millionen suchen einen Erben“ (22.45 Uhr) aus dem Jahr 1938 mit Rühmann in der Rolle des jungen Peter, der das Erbe seines amerikanischen Onkels nur antreten darf, wenn er glücklich verheiratet ist. Der Testamentsvollstrecker beauftragt Mr. Blubberboom (Oskar Sima) nach Europa zu reisen, um die Ehe von Peter und dessen Frau Hix Patt (Vera von Langen) unter die Lupe zu nehmen.

