SPÖ-Deutsch: Immer mehr Stimmen für Schüssel-Rückzug von Lukoil, doch Ex-ÖVP-Kanzler hält unbeeindruckt an 100.000-Euro-Job fest

SPÖ-Bundesgeschäftsführer an Nehammer: „Sprechen Sie endlich Klartext mit Schüssel, damit er den Aufsichtsratssessel beim Putin-treuen Öl-Giganten sofort räumt

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Donnerstag, seine Kritik daran erneuert, dass sich Ex-ÖVP-Kanzler Schüssel weiter weigert, sich aus dem Aufsichtsrat des russischen Öl-Giganten Lukoil zurückzuziehen. „Dass sich Ex-ÖVP-Kanzler Schüssel weiter seine Taschen mit russischem Geld füllt, während in der Ukraine durch den brutalen russischen Angriffskrieg Tag für Tag unsagbares Leid geschieht, ist ungeheuerlich. Mittlerweile gibt es selbst in der ÖVP immer mehr Stimmen, wie etwa den ehemaligen ÖVP-Vizekanzler Busek, die unmissverständlich Schüssels Rückzug von Lukoil fordern. Schüssels Schande und sein unanständiges Verhalten sorgen nicht nur in Österreich, sondern auch schon im Ausland für große Empörung. Es sollte Schüssel und seiner Partei zu denken geben, wenn jetzt auch die renommierte konservative Konrad-Adenauer-Stiftung Schüssel dazu aufruft, sich von Lukoil zurückzuziehen. Mit seinem Festhalten an seinem 100.000-Euro-Job beim Putin-treuen Öl-Giganten Lukoil fügt Schüssel Österreich und dem Ruf unseres Landes in der Welt schweren Schaden zu“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer sieht jetzt auch ÖVP-Kanzler Nehammer gefordert: „Viele Menschen fragen sich, was Nehammers Worte gegenüber Russland wert sind, wenn er gleichzeitig tatenlos dabei zusieht, wie sein Parteifreund Schüssel weiter im Lukoil-Aufsichtsrat sitzt. Nehammer muss sein Schweigen beenden und endlich Klartext mit seinem Parteifreund Schüssel reden, damit dieser den Aufsichtsratssessel bei Lukoil sofort räumt. Das ist eine Frage des Anstands und der Glaubwürdigkeit“, betonte Deutsch. (Schluss) mb/lp

