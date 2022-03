Rotes Kreuz: Über das humanitäre Völkerrecht sprechen

Eine bewaffneter Konflikt wirft viele Fragen auf – besonders bei Kindern und Jugendlichen. Wie man sie gut informieren kann.

Wien (OTS) - Alle reden über den Konflikt in der Ukraine, die katastrophale humanitäre Situation und die Gewalt, unter der Zivilisten leiden. Wie kann das sein, wozu ist das humanitäre Völkerrecht gut, was besagt es, und welche Konsequenzen hat es, wenn sich Länder so bekämpfen? Um mit Kindern und Jugendlichen in Schulen und außerhalb davon gut über diese Themen sprechen und sie aufklären zu können, hat das Jugendrotkreuz Anschauungs- und Übungsmaterial für 6-10-Jährige und 12-18-Jährige zusammengestellt. Download: www.jugendrotkreuz.at/ukraine



Kein regelloser Kampf erlaubt



Die schlimmste Not in Konfliktgebieten zu lindern und den Opfern von Gewalt auf Basis der Genfer Abkommen Schutz und Hilfe zu bringen, funktioniert nur, wenn die humanitäre Hilfe neutral, unabhängig und unparteilich ist; wenn sie keine Unterscheidung zwischen Opfern vornimmt und ausschließlich nach dem Maß der Not hilft; wenn sie zwischen den Konfliktparteien nicht unterscheidet, sondern von allen gleichermaßen die Einhaltung der Regeln einfordert.

„Als Förderer und Hüter des humanitären Völkerrechts fordert das Rote Kreuz alle Konfliktparteien dazu auf, Zivilisten nicht ins Visier zu nehmen, die Infrastruktur zu schonen und humanitären Hilfsorganisationen Zugang zu den Opfern zu gewähren. Menschen, die nicht oder nicht mehr an Kampfhandlungen teilnehmen, also Zivilisten, Verletzte und Verwundete, sind zu schützen und menschlich zu behandeln“, sagt Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer.



Grundlagen des Humanitären Völkerrechts



Fast alle Staaten der Welt sind Vertragsparteien der Genfer Konventionen, die das Rote Kreuz mit initiiert hat, und ihrer Zusatzprotokolle, der „Rules of War“. Trotzdem sieht es nicht gut um die Respektierung dieser Regeln aus. Manchmal können nur an einem bestimmten Ort und zu einem bestimmten Zeitpunkt einige davon durchgesetzt werden. Es gibt keine humanitäre Lösung für politische Konflikte „Oft heilt humanitäre Hilfe kaum mehr als oberflächliche Symptome. Das erscheint wenig. Aber es ist alles für die, die davonkommen“, sagt Schöpfer.



Das Rote Kreuz bittet um Spenden:



Kennwort: Ukraine – Hilfe für Menschen im Konflikt

IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144

Online: https://www.jetzt-helfen.at/projekt/ukraine/



Rückfragen & Kontakt:

Dr. Stefan Müller

Österreichisches Rotes Kreuz, Medienservice

Tel.: +43/1/589 00-352

Mobil: +43/664 122 31 37

stefan.mueller @ roteskreuz.at