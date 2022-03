Mobile World Congress Barcelona: Huawei stellt neue Lösungen vor

Wien/Barcelona (OTS) - Der MWC22 Barcelona neigt sich dem Ende entgegen. In den letzten Tagen hat Huawei einige Produkt-Launches angekündigt, die wichtigsten News sind im Folgenden kurz zusammengefasst:

Huawei stellt umfassende Lösungen für Rechenzentren und szenariobasierte intelligente Campus-Lösungen vor

Auf dem Industrial Digital Transformation Summit stellte Huawei brandneue Lösungen für Rechenzentren und intelligente Campus-Szenarien vor.

Huawei bietet verschiedene Produkte an, die von der Rechenzentrumsinfrastruktur bis hin zu ITK-Geräten und Cloud-Plattformen reichen, um Software-Hardware-Konvergenz, bereichsübergreifende Produktionszusammenarbeit und andere Innovationen zu ermöglichen. Mit dem Ziel, agile, effiziente, zuverlässige und umweltfreundliche Rechenzentren aufzubauen, bietet die Lösung Innovationen in den folgenden vier Bereichen: Computing & Storage, Netzwerke, Zuverlässigkeit & Ausfallsicherheit sowie Nachhaltigkeit.

Huawei erneuerte und modernisierte das Bürosystem, die Netzwerkarchitektur und den IT-Geräteraum – die drei wichtigsten Module der Campus-ITK-Infrastruktur. Dies beschleunigt das intelligente Upgrade und die digitale Transformation des Campus und bietet effizientere, umweltfreundlichere und bequemere Campus-Services.

Huawei bietet innovative Informations- und Telekommunikationslösungen und ein umfassendes Produktportfolio, um globale Kunden beim Aufbau einer robusten ITK-Infrastruktur zu unterstützen und die digitale Transformation der Industrie zu ermöglichen.

Neue Flaggschiff-Produkte der Huawei Full-Stack Data Center Solution

Das Aufkommen von 5G, dem Internet der Dinge (IoT) und Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) hat in der Finanz-, Regierungs- und Fertigungsbranche zu einem Anstieg der Datenmenge geführt. Infolgedessen sind die Anforderungen an Speichersysteme höher als je zuvor. Herkömmliche Systeme können nicht die Leistung in Bezug auf Service und Betriebskosten (OPEX) bieten, die erforderlich ist, um IT-Systeme jederzeit und unter allen Bedingungen online zu halten. Aus diesem Grund ist

All-Flash-Storage sind zu einer beliebten Wahl geworden, um die Produktionseffizienz in allen Branchen zu steigern, insbesondere für Transaktionen, Analysen, High-Performance-File-Sharing, Entwicklung und Tests, Disaster Recovery und Backup sowie High-Performance-Computing. Solid-State-Laufwerke (SSDs) ersetzen zunehmend Festplattenlaufwerke (HDDs), um eine höhere Datenleistung und einen besseren Datenschutz in allen Szenarien zu gewährleisten. Auf dem MWC Barcelona 2022 präsentierte Huawei die Vision „Flash-to-Flash-to-Anything (F2F2X)“ vor und befürwortete die Verwendung von Flash-Speichern. Drei neue Flaggschiff-Speicherprodukte standen dabei im Fokus der Full-Stack Data Center Lösung von Huawei:

Die neu vorgestellten OceanStor Dorado All-Flash Storage -Systeme verfügen über brandneue Network Attached Storage (NAS)-Funktionen sowie über weitere Sicherheitsfunktionen wie Quota, Quality of Service (QoS) und Ransomware-Schutz. Zusammen sorgen sie für eine sichere abteilungsübergreifende Dateifreigabe. Die FlashLink-Architektur erzielt eine um 30 Prozent höhere Leistung als die Mitbewerber der Branche. Darüber hinaus unterstützt die OceanStor Dorado-Serie gleichzeitig aktiv-aktiven Speicher für Storage Area Network (SAN) und NAS, um sicherzustellen, dass die Dienste rund um die Uhr laufen.





Die OceanProtect Backup Storage -Serie verfügt über eine Multi-Stream-Engine für End-to-End-Beschleunigung und eine Active/Active Architektur für hohe Zuverlässigkeit. Mit der bahnbrechenden Inline-Deduplizierung mit variabler Länge und funktionsbasierten Komprimierungsalgorithmen bietet sie eine dreimal höhere Datensicherungsgeschwindigkeit und eine fünfmal höhere Datenwiederherstellungsgeschwindigkeit als Konkurrenzprodukte sowie ein hohes Datenreduktionsverhältnis von 72:1. Darüber hinaus bietet sie eine umfassende Lösung zum Schutz vor Ransomware, mit der Benutzer ihre Daten vor Angriffen schützen können.





-Serie verfügt über eine Multi-Stream-Engine für End-to-End-Beschleunigung und eine Active/Active Architektur für hohe Zuverlässigkeit. Mit der bahnbrechenden Inline-Deduplizierung mit variabler Länge und funktionsbasierten Komprimierungsalgorithmen bietet sie eine dreimal höhere Datensicherungsgeschwindigkeit und eine fünfmal höhere Datenwiederherstellungsgeschwindigkeit als Konkurrenzprodukte sowie ein hohes Datenreduktionsverhältnis von 72:1. Darüber hinaus bietet sie eine umfassende Lösung zum Schutz vor Ransomware, mit der Benutzer ihre Daten vor Angriffen schützen können. Die OceanStor Pacific Massendatenspeicherserie überschreitet die Grenzen von Leistung, Protokoll und Kapazität für HPDA-Anwendungen (High Performance Data Analytics). Sie ist die einzige Speicherserie in der Branche, die hybride Lasten unterstützt: Ein OceanStor Pacific-System kann gleichzeitig für HPDA-, Big-Data-, Video-, Backup- und Archivierungsanwendungen verwendet werden. Die neuen OceanStor Pacific-Systeme verbessern die Speichernutzung in HPDA-Szenarien durch Algorithmusoptimierung und Datenkomprimierungstechniken um weitere 30 Prozent. Darüber hinaus unterstützen sie die Big-Data-Verarbeitung in nahezu Echtzeit und verkürzen die Zeit für die Analyse von 100 Milliarden Datensätzen von Tagen auf nur wenige Minuten, was die Anwendungsentwicklung erheblich beschleunigt.

Upgrades intelligenter Cloud-Netzwerklösung

Mit Upgrades wie CloudCampus 3.0, CloudWAN 3.0 und CloudFabric 3.0 baut Huawei sein Portfolio von Cloud-Netzwerklösungen aus. CloudFabric 3.0, die hyperkonvergente Rechenzentrumslösung eignet sich für den Aufbau von Rechenzentrumsnetzwerken und unterstützt Unternehmen bei der Einführung eines Servicecenters mit hoher Rechenleistung. Die Lösung bietet das einzige autonome L3.5-Netzwerk der Branche, das erforderlich ist, um Unternehmensrechenzentren in Richtung Multi-Clouds und Multi-DCs voranzutreiben. Ein weiteres Highlight sind die brandneuen Hochverfügbarkeits-Multicast-Switches (HAM) für Rechenzentren, die sich durch hohe Zuverlässigkeit, geringe Latenz und hohen Durchsatz auszeichnen und den Aufbau stabiler und zuverlässiger physischer Netzwerke erleichtern.

Die CloudWAN 3.0-Lösung wurde für den Aufbau eines flexiblen, zuverlässigen und intelligenten WANs entwickelt, das unbegrenzte Rechenleistung in Reichweite bringt. Die zukunftssichere Lösung nutzt die Ein-Klick-Bereitstellung für eine schnelle Servicebereitstellung innerhalb von Minuten. Die CloudCampus 3.0-Lösung stützt sich auf kontinuierliche Innovationen in den Bereichen WLAN, LAN-Switch und SD-WAN und führt eine umfangreiche Palette völlig neuer Produkte ein, darunter AirEngine 6761 Access Points, CloudEngine S8700 Switches und NetEngine AR6710 Router.

Zuverlässigkeit und starke Ausfallsicherheit

Während des Mobile World Congress 2022 stellte Huawei eine Disaster-Recovery- & Backup-Service-Lösung vor, mit der Unternehmensanwender eine hohe Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit in Cloud-Szenarien erreichen und eine Service-Migration in die Cloud sicherstellen können.

„Mit der explosionsartigen Entwicklung digitaler Technologien wie Cloud und Big Data haben Cloud-native Technologien eine immer größere Verbreitung erreicht“ , berichtet Hank Stokbroekx, Vice President (VP) der Abteilung für Digitalisierung und technischen Service der Huawei Enterprise Business Group.

Die Disaster-Recovery (DR)-Lösung von Huawei umfasst DR-Beratung, Architekturdesign, DR-Integration und DR-Übungen. Mit dem Ziel, den gesamten Lebenszyklus von Servicedaten zu schützen, baut Huawei eine mehrschichtige DR-Lösung auf. Basierend auf der langfristigen Akkumulation im DR-Bereich bietet Huawei mehrere Lösungen an. Im Detail bietet Huawei bietet mehr als 10 technische DR-Lösungen, die vier Szenarien abdecken: lokale HA, innerstädtische HA, Remote-DR und Multi-Cloud-DR, die die sechsstufigen DR-Anforderungen in den Spezifikationen für die Wiederherstellung von Informationssystemen erfüllen. Unternehmensanwender können die entsprechenden Lösungen auf der Grundlage ihrer eigenen Konstruktionsanforderungen und Überwachungsspezifikationen auswählen.

