Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 4.3.: „In der Gas-Falle“

Wien (OTS) - Ellen Lemberger spricht mit dem Energie-Experten Walter Boltz über die Abhängigkeit vom russischen Gas - in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 4. März um 9.42 Uhr in Ö1.

Aufgrund des Krieges in der Ukraine sorgen sich viele um die Gasversorgung in Österreich, da Russland rund 80 Prozent des benötigten Gases liefert. Haushalte sind bei einer möglichen Gas-Knappheit besser geschützt als Unternehmen. Sorgen machen zunehmend auch die Kosten. Die Großhandelspreise sind bereits um das Sechsfache gestiegen. Seit Jahren wird immer wieder betont, man wolle unabhängiger von Russland werden. Passiert ist jedoch wenig. Österreich sei da durchaus säumig, sagt der Energie-Experte und langjährige ehemalige Vorstand der E-Control, Walter Boltz. Ellen Lemberger spricht mit ihm über die Alternativen zu russischem Gas, über die Speichermöglichkeiten in Österreich, über die Energiewende und die aktuelle Bedrohungslage.

