„Bewusst gesund“: Long-Covid-Versorgung in Tirol und Spritze zur Reduktion des Herzinfarkt-Risikos

Long-Covid-Versorgung

Um Long- oder Post-Covid-Patientinnen und -Patienten optimal versorgen zu können, setzt das Bundesland Tirol nun auf eine gute Vernetzung der behandelnden Ärzte und Ärztinnen in Kombination mit einem aktiven Patientenmanagement. Eine enge Zusammenarbeit der verschiedenen medizinischen Disziplinen ist nötig, da die Symptome vielfältig sind und viele Fachbereiche betreffen können. „Bewusst gesund“ hat eine Long-Covid-Patientin begleitet und sich das Tiroler Long-Covid-Netzwerk in Innsbruck und Umgebung angesehen. Gestaltung:

Christian Kugler.

Spritze schützt vor Herzinfarkt

Herz-Kreislauf-Erkrankungen stellen in Österreich die mit Abstand häufigste Todesursache dar. Etwa 32.000 Menschen erleiden hierzulande jährlich einen Herzinfarkt. Seit Kurzem ist an der Medizinischen Universität Wien ein Vorsorge-Medikament im Einsatz, das das Herzinfarkt-Risiko erheblich verringern soll. Wie die Impfstoffe gegen Covid-19 basiert es auf dem RNA-Interference-Mechanismus. Dabei wird die Bildung des Proteins PCSK9, das das LDL-Cholesterin erhöht, bereits in der Leberzelle gehemmt. So gelangt weniger schädliches Cholesterin ins Blut und gefährliche Ablagerungen in der Gefäßwand werden verhindert. Studien zeigen eine Reduktion des Herzinfarkt-Risikos durch die Spritze um 50 Prozent.

Bewegung statt OP

Die Anzahl der Operationen bei Bandscheibenproblemen ging in den vergangenen Jahren stetig zurück, und das obwohl die OP-Methoden immer ausgeklügelter und schonender wurden. Doch es hat sich gezeigt, dass die Ergebnisse selbst der neuen minimal-invasiven Verfahren sehr oft nicht den Erwartungen der Patientinnen und Patienten entsprechen. Wer glaubt, dass eine Operation allein die Schmerzen dauerhaft zum Verschwinden bringen kann, irrt. Physiotherapie und lebenslange Bewegung sind auch nach chirurgischen Eingriffen unumgänglich. Immer mehr erkennt die medizinische Wissenschaft, dass Bewegung – mit und ohne Operation – der wichtigste Faktor gegen Kreuzbeschwerden aller Art und Bandscheibenprobleme im Speziellen ist. Gestaltung: Christian Kugler.

Chronische Sinusitis

Verstopfte Nase, Druck im Stirnbereich, Kopfschmerzen – das sind die klassischen Anzeichen einer Nasennebenhöhlenentzündung, auch Sinusitis genannt. Diese ist oft die Folge eines akuten Infekts und richtig behandelt schnell wieder vorbei. Bei der chronischen Sinusitis sind die Symptome ähnlich, doch die Ursachen können von Polypen bis zu einer Allergie reichen. Über die Therapiemöglichkeiten informiert Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Handpflege in Zeiten der Pandemie

Unsere Hände sind derzeit vielen Belastungen ausgesetzt: Kalte Temperaturen, trockene Raumluft und pandemiebedingtes intensives Händewaschen beanspruchen die Haut. Die Folge sind rote, gereizte, rissige Hände. Hier gilt es schon bei der Wahl der Seife auf ph-Wert und Inhaltsstoffe zu achten. Um den natürlichen Schutzmantel der Haut wieder aufzubauen, braucht es speziell im Winter eine Extraportion Pflege – doch nicht jede Handcreme hält, was sie verspricht. Gestaltung: Marco Schleicher.

