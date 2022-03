FH Salzburg: Open House am 11. März 2022

Salzburg/Puch/Kuchl (OTS) - Unter dem Motto #LeidenschaftbrauchtWissen präsentiert die FH Salzburg am Freitag, 11. März 2022, ihr Studienangebot beim Tag der offenen Tür am Campus Urstein und am Campus Kuchl.

Präsentationen, Schnuppervorlesungen, persönliche Beratung und Gespräche mit Studierenden, Workshops und Technik-Touren sind Teil des umfangreichen Programms. Abgerundet wird das Angebot am Tag der offenen Tür mit Informationen rund um Stipendium, Studierendenwohnheim und Auslandssemester.

Erfahren Sie beim Open House am Campus Urstein und am Campus Kuchl mehr über die 18 Bachelor- und 12 Masterstudiengänge in den Disziplinen Ingenieurwissenschaften, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Design, Medien & Kunst sowie Gesundheitswissenschaften.

Für Interessierte an einem Masterstudium stehen Lehrende und Studierende für intensive Gespräche zur Verfügung und beantworten Fragen zum Studium, den Spezialisierungsmöglichkeiten und Lehrinhalten.

Infos: www.fh-salzburg.ac.at/openhouse

Programm:

