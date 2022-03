Lagevrio® (Molnupiravir) zeigt antivirale Effektivität bei der Omikron-Variante BA.2 in einer präklinischen Studie

Wien (OTS) - Aufgrund der weiterhin zahlreichen Anfragen seitens der Medien erlauben wir uns nochmals folgende Punkte bzgl. der oralen COVID-19-Therpaie LAGEVRIO® (Wirkstoffname Molnupiravir) zusammenzufassen:

LAGEVRIO® (Molnupiravir) ist in allen Bundesländern verfügbar

Auf Empfehlung der EMA und eines durch BASG/AGES genehmigten Compassionate Use Programmes steht das orale, antivirale Medikament zur Behandlung von COVID-19 in Österreich für Risikopatienten zur Verfügung. Die Verfügbarkeit von LAGEVRIO® ist österreichweit in ausreichender Menge gesichert. Verantwortlich für die Verteilung dieser Medikamente an positiv getestete Risikopatienten sind die Bundesländer, die unterschiedliche Strukturen dafür etabliert haben. In manchen können sich betreffende Patient:innen selbst zu einer Therapie anmelden (z.B. in Niederösterreich oder Tirol), in anderen kontaktiert die Gesundheitsbehörde die relevanten Risikopatienten und bietet therapeutische Möglichkeiten an bzw. können Ärzte Risikopatienten auch aktiv der Behörde melden (z.B. in Wien).

Wirksamkeit bei Virusvariante Omikron BA.1 und BA.2

Bereits sieben unabhängige präklinische Studien zeigen eine antivirale Wirksamkeit von LAGEVRIO® (Molnupiravir) bei der Omikron-Variante BA.1 des SARS-CoV-2- Virus. Für die Omikron-Variante BA.2 liegt nun ebenfalls der erste Nachweis für antivirale Effektivität vor, basierend auf präklinischen Daten aus einem rezenten PrePrint (https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.02.27.482147v1).

Die im New England Journal of Medicine veröffentlichten Ergebnisse der klinischen Phase III Studie zeigten, dass die frühe antivirale Therapie mit LAGEVRIO® bei COVID-19 Risikopatienten das Risiko zu versterben signifikant um 89% und das kombinierte Risiko für Hospitalisierung und Versterben signifikant um 31% senkte. Bisherige Studienergebnissen zeigten, dass bereits drei Tage nach dem Therapiestart nur noch in 1,9% der Patienten infektiöses SARS-CoV-2 im Körper nachweisbar war. Nach fünf Tagen besteht eine komplette Virus-Elimination auf 0%. Diese Reduktion ist ein wichtiges Signal für ein vermindertes Risiko, jemanden als Infizierter anzustecken.

MSD möchte festhalten, dass die Corona-Schutzimpfung bei der Pandemiebekämpfung an erster Stelle steht und Lagevrio® keinen Ersatz für diese darstellt. MSD unterstützt alle Maßnahmen zu einer höheren Durchimpfungsrate.

