Älteste "GNTM"-Kandidatin hat Glücksgefühle vor der Kamera (FOTO)

Hamburg (ots) - Heidi Klum ist begeistert von Barbara Radtke, mit 68 Jahren die älteste Kandidatin aller bisherigen Staffeln von "Germany's Next Topmodel" - ein Gewinnertyp. "Als Heidi im letzten Finale ankündigte, dass jetzt auch ältere Kandidatinnen willkommen sind, habe ich ohne groß nachzudenken gesagt: So, das machst du jetzt!", verrät Barbara Radtke im GALA-Interview (Heft 10/2022, ab heute im Handel). "Es ist die letzte Chance, noch einmal Gas zu geben im Leben." Schon als junge Frau wollte die Flensburgerin Model werden, doch ihre Mutter und später ihr Mann waren dagegen. Umso mehr genießt sie nun die Auftritte vor der Kamera: "Ich möchte gesehen werden. Das bringt Glücksgefühle, es tut mir so gut. Jetzt werde ich meinen Traum verwirklichen."

