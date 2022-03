SPÖ-Leichtfried: Betroffen über den Tod von Rubina Möhring

Möhring war Vorkämpferin für Freiheit und Transparenz

Wien (OTS/SK) - Betroffen über den Tod von Rubina Möhring zeigte sich am Donnerstag SPÖ-Mediensprecher und stellvertretender SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried. „Wir verlieren mit ihr eine aktive Vorkämpferin für Presse- und Medienfreiheit und Transparenz.“ Die langjährige Vorsitzende von Reporter ohne Grenzen war auch im Antikorruptionsvolksbegehren aktiv. Sie stand der Österreichsektion von Reporter ohne Grenzen seit 2001 vor und hat in dieser Zeit auch den Press Freedom Award initiiert, der Journalist*innen sichtbar machen soll, die sich aktiv für demokratische Werte einsetzen und deren Fehlen aufdecken. 2016 wurde Möhring mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. „Mein Mitgefühl und mein Beileid gilt nun ihren Angehörigen“, so Leichtfried abschließend. **** (Schluss) PP/ls

