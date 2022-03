where2help: Freiwilligenplattform wieder am Start

Für geflüchtete Menschen in Wien engagieren? Mit der Freiwilligen-Plattform „where2help“ geht das rasch und unbürokratisch. Jetzt registrieren!

Wien (OTS) - Der Krieg in der Ukraine und die verzweifelte Situation der Menschen beschäftigt viele Wienerinnen und Wiener sehr. Der Fonds Soziales Wien (FSW) arbeitet mit der Stadt Wien, den NGOs, Blaulichtorganisationen, und Vertreter:innen der Zivilgesellschaft mit Hochdruck daran, damit geflüchtete Menschen aus der Ukraine Unterstützung und Betreuung erhalten und gut und sicher in Wien ankommen.



Gleichzeitig wird aber auch Engagement und Hilfsbereitschaft, das die Wienerinnen und Wiener seit jeher auszeichnet, deutlich sichtbar. Der FSW ruft daher die bewährte Freiwilligen-Plattform „where2help“ wieder in Erinnerung. Diese wurde 2015/2016 speziell für den Flüchtlingsbereich ins Leben gerufen. „where2help bringt Menschen, die sich freiwillig engagieren möchten, mit Organisationen und Privatinitiativen zusammen, die Unterstützung benötigen – einfach und unkompliziert“, erklärt FSW-Geschäftsführerin Anita Bauer das Ziel der Plattform.



Spenden Sie Ihre Zeit und tragen Sie sich ein!



* Organisationen und Privatinitiativen tragen auf der Plattform ein, wann und wo sie Hilfe und Unterstützung durch Freiwillige brauchen. Mehr als 80 Organisationen sind bereits registriert, die Einträge folgen schrittweise.

* Die Freiwilligen können jene Initiativen unterstützen, die am meisten ihren Vorstellungen entsprechen. Mehr als 3.000 Menschen haben sich auf der Plattform registriert, seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine sind mehr als 100 Freiwillige neu dazugekommen.

* where2help gibt den Organisationen und Vereinen einen genauen Überblick, wie viele Helfer:innen sich bereits für einen Einsatz angemeldet haben - einschließlich Name und Kontaktmöglichkeit.

* Durch das gezielte Match zwischen Hilfsaktionen und angeforderter Unterstützung wird für ein koordiniertes Helfen vor Ort gesorgt. Damit soll eine ungleiche Verteilung von Freiwilligen vermieden werden. Deshalb der Appell: registrieren und informieren, wann und wo jemand gebraucht wird.

* Sowohl Organisationen als auch Freiwillige können alle Einsätze in den Kalender eintragen lassen. Bei einer Änderung von Ort oder Zeitpunkt einer Hilfsaktion werden die registrierten Freiwilligen automatisch verständigt.



Entwickelt wurde where2help 2016 von Freiwilligen für Freiwillige. Die Stadt Wien stellt diese verbindende Plattform zur Verfügung, Betreiber ist der Fonds Soziales Wien (FSW).

„Der Bedarf an Freiwilligen wird rasant steigen, sobald mehr geflüchtete Menschen aus der Ukraine nach Wien kommen. Schon jetzt zeichnet sich eine enorme Fluchtbewegung innerhalb Europas ab. Es sind bereits über 80 Organisationen und über 3.000 Freiwillige eingetragen, nutzen wir dieses Potential und greifen wir darauf zurück. Weil wir gemeinsam mehr bewirken können“, appelliert die FSW-Chefin zum Schluss.

Registrierung ab sofort unter where2help.wien – sowohl für Freiwillige als auch für Organisationen.

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Ebhart-Kubicek

Pressesprecherin Fonds Soziales Wien

Tel.: + 43 676 8289 20 808

E-Mail: katharina.ebhart-kubicek @ fsw.at