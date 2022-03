AVISO: Auftaktveranstaltung "LEA – Let’s Empower Austria" mit Frauenministerin Raab am Freitag, 4. März 2022 im Palais Wertheim

Wien (OTS) - Am Freitag, 4. März 2022 wird der von Frauenministerin Susanne Raab gegründete Fonds zur Stärkung und Förderung von Frauen und Mädchen "LEA – Let’s Empower Austria" in einer Auftaktveranstaltung zusammen mit Ehrenpräsidentin Brigitte Bierlein im Palais Wertheim der Öffentlichkeit vorgestellt. Moderiert wird die Veranstaltung von Kristina Inhof. Im Anschluss an die Veranstaltung gibt es die Möglichkeit Interviews zu führen.

Termine für Medien:

11.30 Uhr

AUFTAKTVERANSTALTUNG mit Frauenministerin Raab und LEA-Ehrenpräsidentin Bierlein

13.00 Uhr

INTERVIEWMÖGLICHKEIT mit Frauenministerin Raab

Ort: Palais Wertheim, Canovagasse 1a, 1010 Wien (Einlass für Medien ab 10.30 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter https://www.bundeskanzleramt.gv.at/lea-live übertragen.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Jedes Medium ist eingeladen maximal eine Redakteurin bzw. einen Redakteur zu diesen Medienterminen vor Ort zu entsenden.

Pro TV-Medienunternehmen kann maximal ein Kamerateam teilnehmen.

Auch Fotografinnen und Fotografen können teilnehmen, allerdings werden diese im Anlassfall einzeln und für begrenzte Zeit eingelassen.

Der Zutritt für Medienvertreterinnen und Medienvertreter ist ausschließlich unter Einhaltung der 2-G-Regel (geimpft oder genesen) möglich. Zusätzlich ist das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend. Bitte weisen Sie beim Betreten des Palais Wertheim Ihre Zutrittsberechtigung (Dauerzutrittskarte Bundeskanzleramt, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion) sowie Ihren gültigen 2-G-Nachweis vor.

