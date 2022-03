Sommerjobs bei der Post: 1.900 Personen gesucht

Wien (OTS) - Viel Abwechslung, Bewegung an der frischen Luft und ein sicheres Gehalt – das bietet die Österreichische Post jungen Menschen mit einem Job als „Sommerpostler*in“. Von Juni bis September 2022 sucht die Post knapp 1.900 Personen, die gerne als Zusteller*innen aushelfen und Extrageld für den Sommer verdienen möchten. Während in vielen Branchen der Bedarf an Ferialkräften coronabedingt noch immer schwer prognostizierbar ist, kann die Österreichische Post Studierenden, Schüler*innen und anderen Interessierten mit einem sicheren Sommerjob bereits jetzt Planbarkeit und Perspektiven geben.

Jahr für Jahr unterstützen die Sommerpostler*innen die Stammzusteller*innen in der Haupturlaubszeit. Nachdem sie ein bis zwei Wochen gemeinsam mit erfahrenen Mitarbeiter*innen die Tätigkeit und die Rayone kennenlernen, arbeiten sie in ihrem Gebiet eigenständig – jedoch stets mit einem Buddy, die*der ihnen telefonisch zur Seite steht und bei Fragen oder Problemen behilflich ist.

1.200 Euro Verdienst, Bonus für "Wiederkehrer*innen"



Die Post sucht zur angegebenen Wohnadresse der Bewerber*innen die bestmögliche Zustellbasis für den Sommereinsatz. Gerne kann auch ein Wunschort genannt werden, den die Post so gut wie möglich berücksichtigt. Insgesamt werden knapp 1.900 Personen gesucht, nachfolgend die Übersicht nach Bundesländern:

Burgenland: 110 Sommerpostler*innen

110 Sommerpostler*innen Kärnten: 100 Sommerpostler*innen

100 Sommerpostler*innen Niederösterreich: 530 Sommerpostler*innen

530 Sommerpostler*innen Oberösterreich: 290 Sommerpostler*innen

290 Sommerpostler*innen Salzburg: 100 Sommerpostler*innen

100 Sommerpostler*innen Steiermark: 180 Sommerpostler*innen

180 Sommerpostler*innen Tirol: 120 Sommerpostler*innen

120 Sommerpostler*innen Vorarlberg: 50 Sommerpostler*innen

50 Sommerpostler*innen Wien: 400 Sommerpostler*innen

Die Sommerpostler*innen verdienen rund 1.200 Euro im Monat, „Wiederkehrer*innen“ – also Personen, die bereits im Vorjahr bei der Post gejobbt haben - erhalten zusätzlich einen Bonus. Voraussetzungen für den Sommerjob sind ein Mindestalter von 18 Jahren, gute Deutschkenntnisse sowie je nach Einsatzort ein Führerschein der Klasse B. Bewerben können sich Interessierte ab sofort unter www.post.at/sommerjob

