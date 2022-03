SPÖ-Vollath zur Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge: Humanitäre Hilfe möglich machen

EU-Innenminister*innen geben grünes Licht für temporären Schutz

Wien (OTS/SK) - „In der heutigen Konferenz der EU-27 Innenminister*innen soll eine Entscheidung zur Aktivierung der sogenannten ‚Massenzustromrichtlinie‘, oder ‚Temporary Protection Directive (TPD)‘ fallen. Diese Richtlinie ist aufgrund der humanitären Katastrophe in der Ukraine das richtige Instrument für schnelle und unbürokratische Hilfe. Damit zeigen die Mitgliedsstaaten, dass die EU solidarisch ist und die Menschen nicht im Stich lässt“, betont SPÖ-Europaabgeordnete Bettina Vollath. Die Richtlinie würde Ukrainer*innen in einem ersten Schritt 90 Tage vorübergehenden Schutz garantieren sowie ihren Zugang zu Bildung, zum Arbeitsmarkt und dem Gesundheitssystem in der EU ermöglichen. ****

Vollath fügt hinzu: „Beinahe eine Million Menschen sahen sich in den letzten Tagen gezwungen, die Ukraine zu verlassen und Schutz in den angrenzenden EU-Staaten zu suchen. Bisher wurden zahlenmäßig relativ wenige Asylanträge gestellt, da viele Flüchtende Unterschlupf bei Familie oder Freunden gefunden haben. Mit der Dauer des Krieges wird sich jedoch die Anzahl der Kriegsflüchtlinge ohne persönliche Kontakte in EU-Mitgliedsländer verstärken. Bei einer weiteren Zuspitzung der Lage werden sich die Fluchtbewegungen auch auf die nicht unmittelbar an die Ukraine angrenzenden EU-Staaten ausweiten, insbesondere auf Mitgliedsstaaten mit einer großen ukrainischen Diaspora. Neben einer starken außenpolitischen Antwort auf die brutale völkerrechtswidrige Aggression Putins und der vollen Unterstützung der Ukraine und deren Bevölkerung im Land, beispielsweise durch humanitäre Korridore, ist es unsere Verpflichtung, den vor diesem Konflikt fliehenden Menschen unsere volle Solidarität zu zeigen und ihnen Schutz zu bieten.

„Wir müssen dabei jedoch an alle Menschen denken, die in der Ukraine leben und dürfen nicht zulassen, dass jene an den Grenzen zurückgedrängt werden, die sich derzeit ohne offiziellen Aufenthaltstitel in der Ukraine befinden. Der Schutz in der EU muss schnell all jenen gewährt werden, die ihn brauchen. Es geht um Menschenleben, das Recht auf Leben unabhängig davon ob oder welchen Pass jemand im Augenblick bei sich trägt”, so Vollath. Besorgniserregend sind für die SPÖ-Abgeordnete daher die Berichte über Diskriminierungen an der Grenze: „Es darf nicht passieren, dass Personen aufgrund ihrer Hautfarbe an der Grenze anders behandelt werden – nie und erst recht nicht in einer solch prekären Situation! Es darf zu keinen Pushbacks oder Zurückdrängungen kommen." Wichtig ist, sich endlich auf ein gemeinsames europäisches Asylsystem zu einigen, mit dem Flucht nachhaltig solidarisch begegnet werden kann. (Schluss) ls

