OeKB für familienfreundliche Maßnahmen und innerbetriebliche Frauenförderung ausgezeichnet

— Sechste Zertifizierung im Rahmen des Audits berufundfamilie — Erstmalige Qualifizierung für Gütesiegel „equalitA“

Wien (OTS) - Der Oesterreichischen Kontrollbank AG (OeKB) wurde gestern im Rahmen der digitalen Verleihung „Familienfreundliche Arbeitgeber 2021“ zum sechsten Mal das staatliche Zertifikat verliehen. Seit letzter Woche führt die OeKB zudem auch das österreichische Gütesiegel für innerbetriebliche Frauenförderung equalitA.

Die OeKB besitzt das Zertifikat Audit berufundfamilie seit 2006, seit 2018 nimmt auch die Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB), eine 100%ige Tochter, am Auditierungsprozess teil. Die Mitarbeitenden werden einbezogen und dabei unterstützt, die familienorientierte Lebens- und Arbeitsumgebung zielorientiert weiterzuentwickeln. So wird beispielsweise dem Wunsch nach einer weitgehenden Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort, der im Zuge der COVID-19-Pandemie zusätzlichen Aufschwung erfahren hat, mit entsprechenden Gleitzeit- und Teilzeitmodellen, Telearbeit und Sabbaticals Rechnung getragen. Dabei werden die Bedürfnisse unterschiedlichster Gruppen berücksichtigt, von berufsbegleitenden Studierenden, über die Unterstützung bei der Inanspruchnahme von Väterkarenz und Papamonat, bis hin zu verschiedenen Modellen von Altersteilzeiten. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Maßnahmen zur Förderung der physischen und psychischen Gesundheit. Um zu einer Entlastung an der Schnittstelle Beruf und Pflege beitragen zu können, wurde in die Betriebsvereinbarung die Möglichkeit eines zusätzlichen Pflegetages für nicht im gemeinsamen Haushalt lebende nahe Angehörige aufgenommen.

„Der erneute positive Abschluss des Audits ist eine schöne Bestätigung für die Wirksamkeit der zahlreichen Maßnahmen, die wir in den letzten Jahren gemeinsam umgesetzt haben und die Teil unseres Arbeitsalltags geworden sind. Zugleich ist die Zertifizierung auch Ansporn, die Arbeitswelt in der OeKB laufend weiterzuentwickeln. Dazu haben wir beispielsweise im letzten Jahr unsere e-academy ins Leben gerufen, um den Mitarbeitenden eine zeit- und ortsunabhängige berufliche und persönliche Weiterbildung zu ermöglichen“, so Vorstandsmitglied Helmut Bernkopf, der im Rahmen der digitalen Verleihung das Zertifikat entgegennahm.

Gütesiegel equalitA für innerbetriebliche Frauenförderung

Neben den gezielten Investitionen und Programmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familien- bzw. Privatleben setzt die OeKB seit vielen Jahren auch Maßnahmen für eine aktive und nachhaltige Frauenförderung. Dafür wurde sie am 21. Februar mit dem österreichischen Gütesiegel equalitA ausgezeichnet. Der traditionell hohe Frauenanteil in der OeKB KI-Gruppe, die neben der Oesterreichischen Kontrollbank AG die Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB), die OeKB CSD GmbH (OeKB CSD) und die Österreichische Hotel- und Tourismusbank GmbH (ÖHT) umfasst, lag per 31. Dezember 2021 bei 55,6 Prozent, der Anteil an weiblichen Führungskräften bei 33,3 Prozent. Bis zum Jahr 2025 ist eine Zielfrauenquote von 40 Prozent für Führungspositionen festgelegt. Für Aufsichtsratsmandate in der OeKB AG wird ein Frauenanteil von 35 Prozent angestrebt. Als Teil des Förderprogramms für Frauen ist zudem der gezielte Einsatz von Frauen als Projektleiterinnen geplant. Derzeit werden 40,5 Prozent der Projekte von Frauen geleitet.

„Für die OeKB hat Frauenförderung schon lange einen hohen Stellenwert, denn sie ist mit ausschlaggebend für Innovation, Resilienz und wirtschaftlichen Erfolg. Die Auszeichnung mit dem equalitA-Gütesiegel des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort bestätigt uns, dass wir mit unseren Maßnahmen auf dem richtigen Weg sind“, freut sich Angelika Sommer-Hemetsberger, im Vorstand der OeKB für Kapitalmarktaktivitäten zuständig.



Über die OeKB Gruppe

Die Unternehmen der OeKB Gruppe mit ihren mehr als 500 Mitarbeitenden erbringen wesentliche und relevante Services für die österreichische Exportwirtschaft, den Kapitalmarkt und die Tourismuswirtschaft, bieten Dienstleistungen für den Energiemarkt und sind Teil der österreichischen Entwicklungsfinanzierung. All ihre Aktivitäten haben einen deutlichen volkswirtschaftlichen Nutzen, stärken den Standort Österreich und unterstützen Österreichs Wirtschaft im globalen Wettbewerb. Die OeKB handelt wettbewerbsneutral, sektorenübergreifend und nachhaltig verantwortungsbewusst.

