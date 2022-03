Persistent erlangt Google Cloud Infrastructure Services Specialization

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) hat die Infrastructure Services Specialization von Google Cloud erhalten. Persistent ist Teil des Google Cloud Partner Advantage Programms.

Die Spezialisierung ist die höchste technische Auszeichnung, die ein Google Cloud-Partner erhalten kann. Sie erfordert eine etablierte Google Cloud-Praxis, Kundenerfolge und nachgewiesene technische Fähigkeiten, die von Google bestätigt werden. Zu den Vorteilen gehören technische Unterstützung, finanzielle Anreize, wettbewerbsfähige Preise, Schulungen und Zertifizierungen, um die Google Cloud-gestützte Modernisierung für Kunden zu beschleunigen.

Die Cloud ist wohl die wichtigste Komponente einer jeden digitalen Reise. Die umfassende Erfahrung von Persistent in der Cloud, kombiniert mit dieser Spezialisierung und der zunehmenden Verlagerung zu einer Multi-Cloud-Strategie, wird dazu beitragen, den Modernisierungsbedarf der Kunden mit Google Cloud zu decken.

Die Zugehörigkeit zum Google Cloud Partner Advantage Program bedeutet, dass Persistent über die zertifizierte Erfahrung verfügt, um Kunden Google Cloud-Lösungen zu liefern. Die Spezialisierung spiegelt das Engagement von Persistent wider, Kunden dabei zu helfen, ihre Ziele bei der digitalen Transformation mit Google Cloud zu erreichen, und ermöglicht eine engere Abstimmung in den Bereichen Fortbildung, Markteinführung und technische Zusammenarbeit.

Amitabh Jacob, Leiter der Abteilung Partner und Allianzen, Google Cloud Indien

„Persistent ist ein geschätzter Google Cloud-Partner. Dieser Erfolg spiegelt ihr starkes, kontinuierliches Engagement für technologische Spitzenleistungen und die Schaffung von echtem Geschäftswert für unsere Kunden mit Google Cloud wider."

Ajai Kumar, Senior-Vizepräsident für Partner-Ökosystem, Persistent Systems

„Persistent baut weiterhin ein außergewöhnliches Partner-Ökosystem auf, um unsere Kunden bei der Transformation ihrer Unternehmen zu unterstützen, und die enge Zusammenarbeit mit führenden Cloud-Anbietern wie Google ist ein wichtiger Teil dieser Strategie. Mit der Spezialisierung auf Infrastrukturdienste hat Persistent seine Kompetenz und seinen Kundenerfolg bei der Erfüllung der Modernisierungsanforderungen von Unternehmen mit Google Cloud erfolgreich unter Beweis gestellt. Wir werden auch im kommenden Jahr weitere Partner-Spezialisierungsabzeichen anstreben, um der Nachfrage nach Cloud-Expertise gerecht zu werden."

