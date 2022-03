TMY Technology Inc. wurde zur Teilnahme an der MWC 2022 Drone & Future Mobility Panel Session eingeladen

Taipeh, 2. März, 2022 (ots/PRNewswire) - Qualcomm, Airbus, Droniq GmbH, IBM Consulting und TMYTEK sprechen über die ultimative Revolution der zukünftigen Mobilität

TMY Technology Inc. (TMYTEK), ein Anbieter von mmWave-Lösungen, wurde zur Teilnahme an der MWC 2022 Drone & Future Mobility Panel Session eingeladen. Daniel Theander, Global Capital Operations & Innovation Suite Solution Leader, EY, moderiert die Sitzung. Zu den Teilnehmern gehören Experten von Qualcomm, Airbus, Droniq GmbH, IBM Consulting und TMYTEK, die sich darüber austauschen, wie Straßeninfrastruktur, Verkehr und Mobilität genutzt werden können, um zukunftsweisende Technologien und Anwendungen zu realisieren.

Anstatt mehr Autos auf die Straße zu bringen oder mehr Straßeninfrastruktur zu bauen, planen die führenden Mobilitätsakteure der Zukunft schon heute, um den Lebensstil der Zukunft zu beeinflussen. Während der Sitzung konzentrierten sie sich darauf, wie die Akteure der Branche dazu beitragen und sich anpassen, um die ultimative Revolution der zukünftigen Mobilität zu erfüllen.

„Beim autonomen Fahren steht natürlich die Sicherheit an erster Stelle. Ein Großteil der Sicherheit hängt von schnellen und zuverlässigen Kommunikationsnetzen ab, wie z. B. 5G mmWave. Deshalb hat die Deutsche Telekom bereits angekündigt, bis 2025 5G-Netze für alle wichtigen Verkehrswege zu installieren. Zum Beispiel entlang von Autobahnen, Hauptstraßen und Bahngleisen. Die 5GAA - 5G Automotive Association - arbeitet bereits intensiv an der Definition einer gemeinsamen Kommunikationsschnittstelle mit verschiedenen Verkehrsteilnehmern und für das automatisierte Fahren", so Yvonne Chen, Executive Advisor, TMYTEK. Yvonne verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der internationalen Mobilfunk- und Telekommunikationsbranche sowie bei Unternehmensinvestitionen. Zusätzlich zur Mobilfunkindustrie wird TMYTEK auf der Satellite 2022 in Washington, DC, am 22. März zusammen mit unserem strategischen Partner eine Lösung für Bodenterminals ausstellen und die fortschrittliche elektronische Steuerungsantenne und die Testlösung für Benutzerterminals demonstrieren.

TMYTEK ist ein Anbieter von Millimeterwellen-Komplettlösungen mit Sitz in Taiwan, der sich der Lösung von Millimeterwellen-Herausforderungen im Zeitalter von 5G/B5G und Satellitenkommunikation widmet. Das Unternehmen integriert Phased-Array-Technologien mit seiner fortschrittlichen „Antenna-in-Package"-Technologie und definiert die OTA-Testlösung neu, um die Kommunikationsinfrastruktur besser zu implementieren. Für die mmWave-Entwicklung hat TMYTEK eines der weltweit ersten 5G-mmWave-Beamforming-Entwickler-Kits entwickelt. Die Praxistauglichkeit und Entwicklungseffizienz des Kits wird von Fortune-500-Unternehmen, akademischen Instituten, führenden Unternehmen und akademischen Forschern in verschiedenen Bereichen wie CableLabs, NC State University (NCSU), ABIT Corporation, University of Hawaii, Corning Incorporated usw. nachgefragt.

TMY Technology, Inc. (TMYTEK) ist ein innovatives Unternehmen, das bahnbrechende Millimeterwellenlösungen für 5G/B5G- und Satellitenkommunikationsanwendungen für Kunden weltweit bereitstellt. Als führender Technologieentwickler ermöglicht TMYTEK den Alltag der Menschen durch bessere Konnektivität der Produkte unserer Kunden. Durch die Umgestaltung der mmWave-HF-Front mit innovativen Geräten, die Erfindung von gebrauchsfertigen Beamforming-Entwicklungskits, die Implementierung von Phased Arrays mit moderner Antenna-in-Package (AiP)-Technologie und die Neudefinition der OTA-Testmethodik ermöglicht TMYTEK industriellen Erfindungen eine schnellere Marktreife. Gemeinsam mit unseren globalen Partnern und Verbündeten schaffen wir historische Errungenschaften und beeinflussen die Gesellschaft positiv. Erfahren Sie mehr von tmytek.com

