WKÖ-Kopf: Rasche deutsche Entscheidung bei Gasbevorratung sollte Vorbild für Österreich sein

1,5 Mrd Euro für Aufstockung der Gasvorräte in Deutschland - leere Gasspeicher in Österreich verhindern

Wien (OTS) - In Hinblick auf die Entscheidung des deutschen Wirtschafts- und Umweltministers Habeck, für 1,5 Milliarden Euro verflüssigtes Erdgas (LNG) einzukaufen, um damit die Erdgasspeicher zu befüllen und so die Versorgungssituation zu entspannen, betont WKÖ-Generalsekretär Kopf, dass es auch Österreich gut anstehe, hier rasch zu handeln. „Schnelles Handeln zahlt sich jetzt doppelt aus, für Betriebe und Haushalte. Die Bevorratung für den kommenden Winter ist hier erst der zweite Schritt.“

Jetzt sollte das heimische Umweltministerium Anleihen beim Grünen Ressortkollegen nehmen, so Kopf. Im Moment sei aufgrund der so enorm schwierigen Situation kurzfristiges Handeln nötig um im Bedarfsfall Versorgungsengpässe abfedern zu können. „In Zeiten enorm großer Unsicherheit wäre das ein richtiges Signal, das den Unternehmen die nötige Sicherheit gäbe, sich auf ihr Geschäft und ihre Kunden konzentrieren zu können. Denn fehlende Gasversorgung bedeutet Produktionsstillstand, Jobverluste oder kostspielige Kurzarbeit“, so Kopf. (PWK103/NIS)

