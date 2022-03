MWC 2022: HONOR KÜNDIGT WELTWEITE EINFÜHRUNG DER BRANDNEUEN HONOR MAGIC4-SERIE AN

Shenzhen, China, 2. März 2022 (ots/PRNewswire) - Verstärkt Angebot mit neuem Premium-Smartphone, einer Smartwatch und Ohrhörern, die entwickelt wurden, um Menschen auf der ganzen Welt „The Power of Magic" näher zu bringen

Die weltweit tätige Technologiemarke HONOR hat heute auf dem Mobile World Congress 2022 eine brandneue Reihe an Premium-Produkten vorgestellt. An der Spitze der Reihe steht das neueste Modell aus der HONOR-Flaggschiff-Smartphone-Reihe, die brandneue HONOR Magic4-Serie, bestehend aus dem HONOR Magic4 und dem HONOR Magic4 Pro. Die revolutionären neuen Geräte verfügen über modernste Technologie und sollen Durchbrüche in den Bereichen Smartphone-Design, Display, Fotografie, Videografie, Leistung und Privatsphäre erzielen. HONOR enthüllte außerdem die brandneue HONOR Watch GS 3 und die HONOR Earbuds 3 Pro und erweitert damit sein Portfolio an Smart-Life-Produkten.

„Bei HONOR fragen wir uns stets, was wir tun können, um Benutzerprobleme zu lösen und das beste Produkterlebnis für sie zu schaffen? Unsere Premium-HONOR Magic-Serie ist ein Vorzeigeprojekt unserer innovativen Technologie und ein Beweis für unsere Einstellung, sie Standards der Branche stets zu übertreffen", erklärte George Zhao, CEO von HONOR Device Co, Ltd. „Die brandneue HONOR Magic4-Serie definiert Exzellenz in Bezug auf Design, Display, Kamera, Leistung und Sicherheit neu, räumt mit Problemen auf und wird Benutzern auf der ganzen Welt ein magisches Erlebnis bieten."

Die neue HONOR Magic4-Serie

Die brandneue HONOR Magic4-Serie bietet ein ikonisches symmetrisches Design, eine verbesserte Darstellung der visuellen Inhalte, bahnbrechende Foto- und Videografiefunktionen, eine herausragende Leistung sowie umfassende Privatsphäre-Funktionen und hebt die HONOR-Flaggschiff-Serie Magic damit auf ein ganz neues Level.

Überragende Leistung mit dem brandneuen Flaggschiff-Prozessor Snapdragon 8 Gen 1

Die HONOR Magic4-Serie ist mit der neuesten 5G-Mobil-Plattform[1]Snapdragon8Gen1ausgestattetundbietetdenBenutzernunübertroffeneLeistungundLeistung.UnterstütztdurchdiebranchenführendeKI-Engineder7.GenerationvonQualcommunddieCortex-X2-CPU-ArchitekturbietetdieHONORMagic4-SerieultraschnelleVerarbeitungsgeschwindigkeitenbeigleichzeitighoherEffizienz.ImVergleichzurvorherigenGenerationverbessertdieHONORMagic4-SeriedieCPU-Leistungum20%,dieGPU-Leistungum30%unddieKI-Fähigkeitenumsatte300%.DieHONORMagic4-Serieistmit8GBRAMund256GBSpeicherausgestattet,umeinereibungsloseundstabileLeistungfürdieBenutzersicherzustellen.