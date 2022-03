„Mein Leben in deinen Händen“ – „Sicher Klettern“-Tour des Alpenvereins tourt wieder durch Österreichs Kletterhallen

Innsbruck (OTS) - Sportklettern birgt Risiken, doch mit der Einhaltung einiger einfacher Regeln können diese deutlich minimiert und vor allem gefährliche Bodenstürze verhindert werden. Ein Team von Sportklettertrainern und Bergführern aus dem Bundeslehrteam des Österreichischen Alpenvereins stattet österreichweit 15 Kletterhallen einen Besuch ab – nach einem langen Corona-Winter endlich wieder in Präsenz. Die Gelegenheit, um die eigene Sicherungstechnik beim Sportklettern auf die Probe zu stellen! Kostenlose Workshops verhelfen den Teilnehmenden zur Verbesserung ihrer Technik und der Verfeinerung von elementaren Sicherungsstandards.

Unfälle in Kletterhallen passieren immer wieder. Etwa die ungenügende Beherrschung des Sicherungsgerätes oder fehlende Aufmerksamkeit zählen dabei zu den häufigsten Unfallursachen. Genau diesen Faktoren sagt der Österreichische Alpenverein mit der Workshop-Initiative „Sicher Klettern“ den Kampf an. Die Experten vermitteln den Teilnehmenden erforderliche fundamentale Standards. Inhalte der Workshops sind etwa das korrekte Partnersichern, Sturztraining, der Partner- und SicherSichern-Check, der Gerätetest oder ein kompetentes SafetyCoaching durch die Trainer. Unsere Vision: Keine (schweren) Unfälle in Österreichs Kletterhallen!

Spektakuläres Praxis-Training mit Sturzsimulator

Der 60 Kilogramm schwere Dummy „Sturzi“ bereitet mit seinem Fall aus etwa zwölf Metern optimal auf den realen Ernstfall vor. Die Aufgabe der Workshop-Teilnehmer ist es hierbei, seinen Sturz möglichst gut und sicher abzufangen. Markus Schwaiger, Sportkletterexperte im Alpenverein, erläutert die Relevanz der nachgestellten Szenerie: „Auch unter fortgeschrittenen Kletterern hat nicht jeder ein Sturztraining absolviert. Viele Seilschaften versuchen, Stürze generell zu vermeiden und haben auch nach mehreren Jahren Klettererfahrung kaum Übung im Halten eines unerwarteten Sturzes. Dabei ist es unerlässlich, zu wissen, welche Kräfte dabei auftreten und wie man sicher darauf reagiert!“

Tourstopps „Sicher Klettern“ Frühling 2022

Insgesamt stehen 17 Tourstopps im April und Mai auf dem Programm. Die Plätze der kostenlosen Sicher-Klettern-Workshops sind begehrt! Wer dabei sein möchte, sollte sich also rasch unter www.alpenverein.at/sicherklettern anmelden. Wichtig: Die Workshops richten sich an keine Anfänger, sondern an Kletterbegeisterte, die das Sichern bereits beherrschen und ihre Fähigkeiten verbessern wollen.

Alle Termine 2022 im Überblick:

01. Apr Kletterzentrum Innsbruck Innsbruck

02. Apr Kletterzentrum Innsbruck Innsbruck

03. Apr Kletterhalle Wörgl Wörgl

20. Apr Kletterhalle Wels Wels

21. Apr Kletterzentrum AM TURM Linz-Urfahr

22. Apr Kletterturm Waizenkirchen Waizenkirchen

24. Apr Kletterhalle Yspertal Yspertal

26. Apr Kletterzentrum Südwand Perchtoldsdorf

28. Apr Kletteranlage Klosterneuburg Klosterneuburg

29. Apr Marswiese Wien

30. Apr Marswiese Wien

01. Mai Kletterhalle Fürstenfeld Fürstenfeld

02. Mai City Adventure Center Graz

05. Mai Kletterzentrum Boulderama Klagenfurt

06. Mai Kletterhalle Villach Villach

07. Mai Kletterhalle Mondsee Mondsee

08. Mai Kletterhalle Salzburg Salzburg

Die Teilnahme am Workshop ist erst ab 14 Jahren möglich. Für die Teilnahme gilt bis auf weiteres die 3G-Regel.

Anmeldung und weitere Infos:

www.alpenverein.at/sicherklettern

Medienvertreter sind zu den Tourstopps herzlich willkommen. Bitte um Voranmeldung: presse @ alpenverein.at.

VIDEO zum Thema:

youtube.com/watch?v=GguIHmRfOJY (Der Sheriff | SicherAmBerg)

