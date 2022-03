Eine Woche Krieg in der Ukraine: „ZIB Spezial“ im ORF-2-Hauptabend u. a. mit dem Bundespräsidenten im Interview

Am 3. März um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Zum Krieg in der Ukraine ändert der ORF weiter sein Programm: Am Donnerstag, dem 3. März 2022, steht eine weitere, 45-minütige „ZIB Spezial“ im Hautabend von ORF 2 auf dem Programm.

Vor exakt einer Woche hat Russland die Ukraine angegriffen und einen Krieg begonnen, wie ihn Europa seit 1945 nicht mehr gekannt hat. Mehr als 600.000 Menschen haben die Ukraine fluchtartig verlassen. Der Großteil hat in Polen Schutz gefunden. Die EU-Kommission stellt der Ukraine eine Aufnahme in die Europäische Union in Aussicht, viele europäische Staaten und die USA unterstützen die Ukraine militärisch und finanziell. Die NATO ist in Alarmbereitschaft. Österreich hat sich zur Aufnahme von Flüchtlingen bereiterklärt und leistet humanitäre und finanzielle Hilfe. Drastische Wirtschaftssanktionen haben bereits massive Auswirkungen auf die russische Wirtschaft – den Krieg stoppt alles das bisher nicht und die russischen Truppen gewinnen an Boden.

Was passiert, wenn Kiew fällt? Wie kann den Flüchtlingen am besten geholfen werden? Bahnt sich eine menschliche und politische Tragödie an, die Europa auf Jahrzehnte hinaus verändern wird? Was bedeutet das für neutrale Staaten wie Österreich? Dem und mehr geht eine von Margit Laufer präsentierte „ZIB Spezial“ nach, mit Schaltungen in die Ukraine, nach Moskau und Polen. Über die Rolle Österreichs spricht in einem Interview Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Die „ZIB Spezial“ wird barrierefrei ausgestrahlt. Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem wird die Sendung mit Österreichischer Gebärdensprache angeboten und von den ÖGS-Dolmetscherinnen Sabine Zeller und Barbara Gerstbach übersetzt – auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 SD (via simpliTV), auf der ORF-TVthek via Live-Stream und als Video-on-Demand.

Auch ORF III Kultur und Information widmet sich am Donnerstag, dem 3. März, tagsüber dem Krieg in der Ukraine: Von 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr befasst sich „ORF III AKTUELL“ ausführlich mit den neusten Entwicklungen und behandelt die weiteren Themen des Tages. Anschließend folgt die „zeit.geschichte“-Doku „Putin – Russlands neuer Zar“ (13.00 Uhr). Um 13.45 Uhr meldet sich „ORF III AKTUELL“ wieder zurück und liefert voraussichtlich bis 17.20 Uhr ein umfangreiches Update zu den Ereignissen in der Ukraine.

Kurzfristige Änderungen nach Maßgabe, diese werden via ORF-Twitter-Account @orf bekanntgegeben.

