ORF III am Donnerstag: Ausführliche Info-Strecke zu Krieg in der Ukraine mit „ORF III AKTUELL“ und „zeit.geschichte“-Doku

Außerdem: „Land der Berge“-Premiere „Juwel der Berge: Tannheimertal“, „Die Tafelrunde“ und „Ennser Kleinkunstkartoffel 2022“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information widmet sich am Donnerstag, dem 3. März 2022, tagsüber dem Krieg in der Ukraine: Von 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr befasst sich „ORF III AKTUELL“ ausführlich mit den neusten Entwicklungen und behandelt die weiteren Themen des Tages. Anschließend folgt die „zeit.geschichte“-Doku „Putin – Russlands neuer Zar“ (13.00 Uhr). Um 13.45 Uhr meldet sich „ORF III AKTUELL“ wieder zurück und liefert voraussichtlich bis 17.20 Uhr ein umfangreiches Update zu den Ereignissen in der Ukraine.

Im Hauptabend präsentiert ORF III die „Land der Berge“-Neuproduktion „Juwel der Berge: Tannheimertal“ (20.15 Uhr): Klare Seen, sprudelnde Bäche und die beeindruckenden Berghänge der Tiroler und Allgäuer Alpen machen die reizvolle Landschaft des Tannheimer Tals im Norden Tirols aus. Der Film von Toni Silberberger und Andrea Albrecht wirft einen liebevollen Blick auf die Naturverbundenheit und die jahrhundertealten Traditionen der Region – wie den Almauftrieb im Frühjahr, die Musik der Alphornbläser aus Jungholz, Zöblen und Schattwald oder die alljährlichen Herz-Jesu-Feuer – sowie die vielfältigen Outdoor-Möglichkeiten und Lebensweisen. Anschließend um 21.05 Uhr folgt „Land der Berge: Der Zauber der Dolomiten“.

„Die Tafelrunde“ (21.55 Uhr) eröffnet die anschließende „Donnerstag Nacht“. Zu Gast bei Gerald Fleischhackers satirischem Monatsrückblick sind diesmal Christof Spörk, Nadja Maleh, Isabell Pannagl und Omar Sarsam, der sein „Tafelrunde“-Debüt gibt. „Junges Kabarett aus Österreich: Ennser Kleinkunstkartoffel 2022“ (22.50 Uhr) sorgt mit den besten Momenten des oberösterreichischen Kabarettpreises für gute Unterhaltung: Moderator Clemens Maria Schreiner präsentiert die lustigsten Nachwuchskünstlerinnen und -künstler des Landes, als Showact tritt das Kabarettduo BlöZinger auf. Noch mehr Humor Marke BlöZinger gibt es in ihrem abschließenden Programm „Glanzlichter“ (23.40 Uhr).

