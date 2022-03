Ausstellung „Spitäler und Heime“ im Bezirksmuseum 18

Wien (OTS/RK) - Von Donnerstag, 3. März, bis Montag, 2. Mai, zeigt das Bezirksmuseum Währing (18., Währinger Straße 124) die neue Sonder-Ausstellung „Medizinische Einrichtungen – Spitäler und Heime in Währing“. Auf informativen Schautafeln und mit Fotos im Großformat erinnert das ehrenamtlich agierende Museumsteam (Leiterin: Doris Weis) an nicht mehr bestehende Krankenhäuser und Pflegestätten im 18. Bezirk, zum Beispiel das „Rothschild-Spital“ und das „Cottage-Sanatorium“. Geöffnet ist die Sonder-Ausstellung jeweils Donnerstag (17.00 bis 19.00 Uhr), Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und Montag (10.00 bis 12.00 Uhr). Immer ist der Eintritt gratis, Spenden werden angenommen. Auskunft: Telefon 4000/18 127 (während der Besichtigungszeiten).

An Feiertagen und an schulfreien Tagen bleiben die Museumsräume geschlossen. Besucherinnen und Besucher der Sonder-Ausstellung haben die aktuellen Corona-Richtlinien zu befolgen. Mehr Infos über die Dokumentation „Spitäler und Heime in Währing“ fordern Interessierte via E-Mail an: bm1180@bezirksmuseum.at.

