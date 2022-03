SPÖ-Herr: „Wiener Energieraumpläne wichtiger Schritt für Raus aus dem Gas!“

Wien legt bei Aus für Gas in Neubauten vor, bundesweite Vorgaben dringend nötig

Wien (OTS/SK) - „Die Ausweitung der Energieraumpläne in Wien ist ein wichtiger Schritt, um uns aus der Abhängigkeit von Gas zu befreien! Die Stadt Wien legt beim Aus für Gasheizungen vor“, zeigt sich Julia Herr, SPÖ-Umweltsprecherin im Parlament, über den heutigen Beschluss in Wien erfreut. In definierten Gebieten darf damit keine Gasheizung in Neubauprojekten umgesetzt werden. Diese wird es künftig in fünf weiteren und damit in Summe in 13 Wiener Stadtbezirken geben. Gebiete in sechs weiteren Bezirken stehen bereits kurz vor der öffentlichen Auflage. „Wien schafft damit die Grundlage für eine sozial gerechte Energiewende in der Stadt!“, so Herr. ****

„Die aktuelle Lage führt uns vor Augen, wie wichtig es ist, das fossile Zeitalter hinter uns zu lassen! Ankündigungen allein reichen nicht mehr, wir brauchen auch auf Bundesebene klare Vorgaben, wohin die Reise geht“, fordert Herr. Die SPÖ-Sprecherin für Umwelt wird daher bei der kommenden Nationalratssitzung einen Antrag einbringen, damit es endlich einen gültigen Parlamentsbeschluss für das Aus von Gasheizungen in Neubauten gibt. (Schluss) sr/ls

