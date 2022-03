„Less is Best“ - der GLOBAL 2000 und HOFER Schulwettbewerb

Die Gewinner:innen stehen fest!

Wien, am 2. März 2022 - Verpackungs- und speziell Plastikmüll stellt nach wie vor ein großes Problem dar, nicht nur weil vieles davon auch heute noch in der Natur landet. Deswegen muss es unser aller Ziel sein diesen Müll zukünftig weiter zu reduzieren. Wenn Verpackung nicht vermieden werden kann, so kann diese doch oftmals einem neuem Zweck zugeführt werden, Stichwort „Upcycling“.



Dazu braucht es Überlegungen, wie Verpackungen zukünftig vermieden und/oder reduziert werden können. Genau dabei ist viel Kreativität gefragt. Daher wurde von GLOBAL 2000 und HOFER zum Schulwettbewerb „Less Is Best“ aufgerufen. Schulklassen aus ganz Österreich konnten ihre Ideen rund um die Themen Verpackungsvermeidung, - optimierung und -reduktion sowie für einen besseren Umgang mit Verpackungen einreichen. Zu gewinnen gab es pro Kategorie eine Umweltprojektförderung in der Höhe von € 5.000 sowie € 1.000 HOFER Gutscheine für den zweiten und € 500 HOFER Gutscheine für den dritten Platz.



Es konnten Projekte in den folgenden drei Kategorien eingereicht werden:

◦ Verpackungsvermeidung und -reduktion

◦ Upcycling von Verpackungen

◦ Müllfunde in der Dreckspotz-App von GLOBAL 2000 und HOFER



Zahlreiche Ideen wurden dieses Jahr im Wettbewerbszeitraum eingereicht. Die drei beeindruckenden Videobeiträge haben es unserer Jury aus – Expert:innen von GLOBAL 2000 sowie Vertretern von HOFER - wirklich nicht leicht gemacht, eine Entscheidung zu treffen. So viele beeindruckende Gruppen haben teilgenommen, doch nun stehen die Gewinner:innen fest:



Kategorie „Verpackungsvermeidung /-reduktion“: Green Warriors

Der erste Platz zur Verpackungsvermeidung /-reduktion geht an „Green Warriors“. Ihre kreative Idee, die gut umgesetzt wurde und bei der ein systemischer Ansatz gewählt wurde, nämlich einausgeklügeltes System für unverpackte Produkte und Waren, welches die Handhabung auch für Konsument:innen attraktiv machen würde, hat unsere Jury vollends überzeugt.



Kategorie „Upcycling“: Klassenzimmer weihnachtlich dekoriert

Den ersten Platz in der Kategorie „Upcycling“ hat sich die Musikmittelschule Ferdinandeum geschnappt. Die Schüler:innen haben sich über einen längeren Zeitraum intensiv mit dem Thema Upcycling auseinandergesetzt. Sie haben nur mithilfe von Upcycling ihre Klassen weihnachtlich dekoriert. Diese schön aufbereitete Upcycling-Idee in Form eines gemeinschaftlichen Projekts hat die Jury begeistert.



Kategorie „Müllfunde“: 200 Spots

Die Klasse der PTS Kufstein belegt mit ihren ca. 200 Müllfunden in der Dreckspotz-App den 1.Platz. Mit diesem tollen Ergebnis konnte sie bei unserer Jury punkten.



Die Gewinnerinnen und Gewinner der jeweiligen Kategorien sowie weitere Informationen zum Wettbewerb finden Sie auch hier: www.global2000.at/news/ideenwettbewerb-schulklassen





