SPÖ-Muchitsch: „Während die Teuerung immer schlimmer wird, bleibt die Regierung tatenlos“

Neue Schnellschätzung der Statistik Austria geht von einer Rekordinflation von 5,9 Prozent im Februar aus - SPÖ warnt seit langem und hat Liste an Vorschlägen längst auf den Tisch gelegt

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch erklärt angesichts der jüngst veröffentlichten Schnellschätzung der Statistik Austria, wonach Österreich im Februar mit einer Rekordinflation von 5,9 Prozent konfrontiert war, dass ein andauerndes bloßes Zusehen der Regierung unzumutbar ist. „Während die Teuerung immer schlimmer wird, bleibt die Regierung tatenlos“, ärgert sich der Abgeordnete angesichts der explodierenden Strom- und Gaspreise sowie drohender Mieterhöhungen bei ohnehin schon absurd hohen Mietkosten und steigenden Lebensmittelpreisen, die auch den täglichen Einkauf zu einer immer größer werdenden Belastung machen. ****

Seit Monaten warnt die SPÖ vor einer derartigen Situation. Seit Monaten liegen die sozialdemokratischen Forderungen am Tisch. Vom Vorziehen der Pensionsanpassung, einer Teuerungsbremse bei den Wohnkosten durch ein Aussetzen der Richtwertmieterhöhungen, einer Halbierung der Mehrwertsteuer auf Strom und Gas, einer gerechteren Ausgestaltung der Pendlerpauschale bis hin zu einer Valorisierung der Studienbeihilfe: Auch in der Vorwoche hat die SPÖ diese Forderungen neuerlich vehement im Rahmen der Nationalratssitzung bekräftigt. „Die Regierung bleibt dennoch im Tiefschlaf. Die Leidtragenden sind wie so oft alle Menschen, die in Österreich leben“, resümiert Muchitsch. (Schluss) lk/bj

