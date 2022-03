AK/ÖBB Pressekonferenz am 7. März: Die Quote bringt’s!

Wien (OTS) - Seit 2018 gibt es in Österreich eine Geschlechterquote für den Aufsichtsrat – und diese zeigt Wirkung: Mittlerweile liegt der Frauenanteil laut aktuellem AK-Frauen.Management.Report bei deutlich mehr als 30 Prozent. Dagegen sind Frauen im Management noch immer stark unterrepräsentiert, im EU-Vergleich liegt Österreich weit abgeschlagen an der vorletzten (!) Stelle. Was getan werden muss, um das zu ändern und wie Gleichstellungspolitik im Unternehmen an Hand des best practice Beispiel ÖBB aussehen kann, darüber informieren Sie:

Renate Anderl, Präsidentin AK Wien

Andrea Reithmayer, Aufsichtsratsvorsitzende ÖBB Holding

Christina Wieser, Studienautorin und Betriebswirtin AK Wien

Montag, 07. März 2022, 9.30 Uhr

AK Wien, Bibliothek, Erdgeschoß

1040, Prinz Eugen Straße 20-22

Wir weisen Sie darauf hin, dass der Zutritt ins Gebäude nur mit aktuell gültigem 2G-Nachweis möglich ist und das Tragen einer FFP2 Maske im Gebäude sowie das Einhalten des Mindestabstandes von einem Meter verpflichtend ist.

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter w.ak.at/frauenmanagementreport mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an michaela.lexa @ akwien.at.

