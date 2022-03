ORF-TV-Schwerpunkt zum Weltfrauentag 2022

Wien (OTS) - Mit zahlreichen Dokumentationen, Reportagen, Magazin-Beiträgen sowie Filmen bietet der ORF zum Weltfrauentag am 8. März auch 2022 ein umfangreiches TV-Programmangebot und leistet mit der diesjährigen Imagekampagne unter dem Motto #keinwitz mit zehn heimischen Kabarett-Stars in TV und sozialen Netzwerken Aufklärungsarbeit zu Gleichstellung von Mann und Frau. Der Schwerpunkt zeigt u. a. die „dokFilm“-Premieren „Woman“ und „Meryl Streep – Die unverstellte Göttin“, die „kreuz und quer“- bzw. „Universum History“-Neuproduktionen „Das Mädchenhaus“, „Florence Nightingale – Pionierin des Lazaretts“ und „Amazonen im Reich der Mitte – Chinas legendäre Kriegerinnen“ sowie „Österreich-Bild“ und „Zurück zur Natur“ über starke Frauen und vieles mehr. Auch ORF III, 3sat, das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT sowie Flimmit widmen dem Weltfrauentag ein umfangreiches Programm.

#keinwitz – Imagekampagne zum Weltfrauentag

Anlässlich des Weltfrauentags leistet der ORF auch heuer wieder mit einer Imagekampagne Aufklärungsarbeit betreffend Gleichstellung von Mann und Frau. Zehn Kabarettistinnen und Kabarettisten, die eigentlich für Humor und Unterhaltung stehen, machen in den Spots und in den sozialen Netzwerken mit Fakten auf das immer noch vorhandene Ungleichgewicht aufmerksam. Unter dem Titel #keinwitz werden Fakten aus unterschiedlichen Studien genannt, die tatsächlich kein Witz sind. Bis 8. März sind Caroline Athanasiadis, Angelika Niedetzky, Nina Hartmann, Miriam Hie, Toxische Pommes, Gregor Seberg, Paul Pizzera, Otto Jaus, Clemens Maria Schreiner und Michael Buchinger in den von der Mutterschiff Film umgesetzten TV-Spots im ORF zu sehen.

Details zum TV-Schwerpunkt:

Neue Kulturdoku „Woman“, TV-Porträts mit u. a. „Meryl Streep – Die unverstellte Göttin“ und „kulturMontag“

Kulturdokumentationen und -porträts zum Weltfrauentag präsentiert am 6. März die „matinee“ mit „Frauenbilder – Gegenbilder: Die Künstlerinnen der Wiener Moderne“ (9.05 Uhr) und „Yuja Wang – Aus dem Leben einer Pianistin“ (9.50 Uhr) sowie der „dokFilm“ mit der Premiere „Woman“ (23.05 Uhr). Der neue Film von Yann Arthus-Bertrand und Anastasia Mikova ist eine Hymne an die Frau, mehr als 1.000 Interviews rund um die Welt wachsen hier zu einem bunten, liebevollen und berührenden Mosaik über das Frausein zusammen. In „Woman“ erzählen Frauen ihre Geschichten: Sie sprechen von Mutterschaft, Bildung, Sexualität, Ehe oder finanzieller Unabhängigkeit und über tabuisierte Themen wie Menstruation und häusliche Gewalt.

Der „kulturMontag“ am 7. März um 22.30 Uhr berichtet über den neuen Film des spanischen Regisseurs Pedro Almodóvar „Parallele Mütter“, der eine mitreißende Geschichte über Mütter, Freundschaft und den Mut zum Blick in die Vergangenheit erzählt, und widmet sich Fatimah Hossaini, die in ihren Bildern nicht nur die blindwütige Zerstörung der Taliban, die Unterdrückung und die Armut dokumentiert, sondern auch das neue Selbstbewusstsein der Frauen und die vielfältige Schönheit ihrer Heimat zeigt. Außerdem ist die deutsche Künstlerin Sophia Süßmilch zu Gast im Studio, die mit ihrer subversiven Poesie und einer „Bad Behaviour“-Derbheit den männerdominierten Kunstbetrieb gehörig aufmischt. Das anschließende Doku-Dacapo um 23.15 Uhr wirft einen Blick auf „Die Hexen von Hollywood“. Zwei weitere Porträts herausragender Frauen zeigt ein „dokFilm“-Doppel am 13. März mit der Premiere von „Meryl Streep – Die unverstellte Göttin“ (23.05 Uhr) über die Ausnahme-Schauspielerin und „Finding Vivian Maier“ (0.00 Uhr) über eine lange unentdeckte talentierte Fotografin.

„Österreich-Bild“ und „Zurück zur Natur“ über starke Frauen in Technik und Tradition

Das „Österreich Bild“ aus dem Landesstudio Salzburg „Auf Frauen bauen – Der weibliche Blick auf eine Männerdomäne“ (6. März, 18.25 Uhr, ORF 2) begleitet drei Frauen, die in Salzburg leben und arbeiten und es geschafft haben, ihren Platz in der Männerdomäne Technik einzunehmen. „Zurück zur Natur – Land der Frauen“ besucht am 13. März um 17.35 Uhr mit Ski-Legende Annemarie Moser-Pröll in Salzburg, Bio-Bäckerin Elisabeth Ruckser im Thayatal, der steirischen Keramikerin Dorli Miller und der Kräuterbäuerin Lydia Stumptner in Bad Leonfelden vier Frauen in Österreich, die auf unterschiedlichste Art in naturverbundener Weise ihren Weg gehen. Sie repräsentieren einen bewussten Umgang mit Traditionen, die am Leben erhalten, verfeinert und weitergegeben werden.

Drei „kreuz und quer“- bzw. „Universum History“-Premieren mit „Florence Nightingale – Pionierin des Lazaretts“, „Das Mädchenhaus“ und „Amazonen im Reich der Mitte – Chinas legendäre Kriegerinnen“

Die „Universum History“-Premiere „Florence Nightingale – Pionierin des Lazaretts“ (4. März, 22.35 Uhr) zeigt ein spannendes Porträt der Krankenpflegerin, Aktivistin und Sozialreformerin – die durch ihr Wirken Henry Dunant zur Gründung des Roten Kreuzes inspirierte. Sie hat den Grundstein für die moderne Krankenpflege gelegt – und doch kennt kaum jemand ihre Geschichte. Die preisgekrönte „kreuz und quer“-Dokumentation „Das Mädchenhaus“ begleitet am 8. März um 22.35 Uhr eine Betreuerin eines Mädchenheims in südindischen Chennai, das Mädchen eine Zuflucht vor Kinderheirat und Zwangsehen bieten soll. Engagierte Sozialarbeiterinnen versuchen, den Teufelskreis aus Armut und mangelnder Bildung zu durchbrechen und kämpfen für ein selbstbestimmtes Leben ihrer Schützlinge. Am 11. März beleuchtet eine weitere „Universum History“-Premiere „Amazonen im Reich der Mitte – Chinas legendäre Kriegerinnen“ (22.35 Uhr). Im Mittelpunkt steht dabei Königin Hao, eine der erfolgreichsten Heerführerinnen der Bronzezeit.

„Orientierung“, „konkret“, „Thema“, „Studio 2“, „Magazin 1“ u. v. m. – ORF-TV-Magazine im Zeichen des Weltfrauentags

Im Zeichen des Weltfrauentags stehen auch zahlreiche ORF-2-Magazine:

Die „Orientierung“ (6. März, 12.30 Uhr) berichtet über den Alltag einer Gefängnisseelsorgerin und zeigt Pastoralassistentinnen im Einsatz, die als engagierte Frauen im Dienst der katholischen Kirche wichtige Aufgaben in zahlreichen Pfarren verrichten. „Heimat Fremde Heimat“ (6. März, 13.30 Uhr) legt in einem speziellen Frage- und Antwortspiel die Schieflage der Geschlechtergerechtigkeit offen, widmet sich dem Fahrrad als Mittel zur Emanzipation und thematisiert, wie in verschiedenen Kulturen über Frauen gesprochen wird und wurde. Über Diskriminierung und wie man zu seinem Recht kommt, spricht in „konkret“ (7. März, 18.30 Uhr) die Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft. „Thema“ berichtet am 7. März um 21.10 Uhr über Sozialarbeiterinnen, die ihren Beruf oft aufgrund eigener Erfahrungen mit struktureller Ungleichheit und Benachteiligung wählen. Das Magazin begleitet sie bei ihrer Arbeit und zeigt, dass Gleichberechtigung und Chancengleichheit bis heute keine Selbstverständlichkeit sind. Der bereits erwähnte „kulturMontag“ (22.30 Uhr) setzt einen anlassbezogenen Sendungsschwerpunkt. Auch „Guten Morgen Österreich“ steht am 8. März ab 6.30 Uhr in ORF 2 ganz im Zeichen des Weltfrauentags – zu Gast sind u. a. Singer-Songwriterin Virginia Ernst, Autorin Zdenka Becker, Frauen-Online-Plattform-Gründerin Sabine Sikor Petz, Köchin Lydia Maderthaner und das Singer-Songwriter-Duo Lupin. Am 8. März steht auch „Die Barbara Karlich Show“ (16.00 Uhr) ebenfalls ganz im Zeichen des Weltfrauentags: Barbara Karlich diskutiert mit ihren Gästen unter dem Motto „Echte Männer sind Feministen“, wie sich Männer für Gleichberechtigung einsetzen können. Und in „Studio 2“ (17.30 Uhr) spricht Oberärztin Univ. Prof. Dr. Alexandra Kautzky-Willer über ihren Alltag sowie über die Bedeutung der Gender-Medizin. Die Sendung berichtet außerdem darüber, wie Frauen den traditionsreichen und vor 175 Jahren gegründeten Wiener Männergesang-Verein retten sollen, und Sängerin Virginia Ernst erzählt u. a. über ihre Konzertreihe „WeAre – Starke Stimmen – Starke Frauen“ (zu sehen in ORF III am 10. März um 22.50 Uhr).

Auch die ORF-1-Sendungen „Magazin 1“ (18.10 Uhr) und „Hallo Österreich“ (20.00 Uhr) widmen sich am Dienstag, dem 8. März, dem Weltfrauentag: Sie beleuchten die Darstellung des Frauenbilds in den Medien im Wandel der Zeit.

Spielfilme zum Weltfrauentag in ORF 2

Am 5. März treffen in ORF 2 chauvinistische Vorurteile und echte Frauensolidarität aufeinander, wenn die junge Hausfrau Nora (Marie Leuenberger) in „Die göttliche Ordnung“ (11.15 Uhr) um das Schweizer Frauenstimmrecht und dessen nationale Einführung kämpft. Gemeinsam mit Gleichgesinnten probt sie den Aufstand, der den Dorf- und Familienfrieden gehörig ins Wanken bringt. Mit „Wüstenblume“ steht am 8. März um 23.30 Uhr die internationale Verfilmung des autobiografischen Bestsellers von Waris Dirie auf dem Programm und am 9. und 10. März erzählt ein Wiedersehen mit dem Historien-Zweiteiler über das Leben der Mode-Pionierin „Aenne Burda – Die Wirtschaftswunderfrau“ (23.50 Uhr bzw. 0.05 Uhr).

ORF III zeigt „Radio Wien Klubkonzert: Starke Stimmen – Starke Frauen. Das Konzert zum Weltfrauentag“

ORF III zeigt am Donnerstag, dem 10. März, um 22.50 Uhr im Rahmen von „Soundcheck Österreich“ das „Radio Wien Klubkonzert: Starke Stimmen – Starke Frauen. Das Konzert zum Weltfrauentag“. Virginia Ernst lädt einige der besten Musikerinnen des Landes zur neuen Ausgabe der erfolgreichen Konzertreihe „WeAre“. Es warten Acts wie Caroline Athanasiadis, Katharina Straßer, Paenda, die Poxrucker Sisters, Karin Bachner, King & Potter und natürlich Virginia Ernst. Jasmin Dolati führt durch den Konzertabend.

3sat-Programmschwerpunkt zum Internationalen Frauentag

3sat zeigt anlässlich des Internationalen Frauentags von 2. bis 19. März einen umfangreichen Programmschwerpunkt mit u. a. folgenden Produktionen: Andrea Eders Dokumentarfilm „Und bist du nicht willig“ (15. März, 22.55 Uhr) beschäftigt sich mit Gesetzen und Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen, mit Gewaltschutz, Frauenhäusern sowie dem Problembewusstsein zum Thema Gewalt an Frauen in Österreich. Themen wie Feminismus, #MeToo, Menstruation und alles rund um das weibliche Geschlecht sind „hip“, erfahren mediale Aufmerksamkeit und sollen – zu Recht – ihr Dasein nicht mehr in der Tabuzone fristen. Doch was ist mit der Menopause? Kaum eine Frau redet offen darüber. Die neue ORF/3sat-Eigenproduktion „Sichtbar, stark und selbstbewusst – Die Revolution der Frauen über 50“ (16. März, 20.15 Uhr) von Franziska Mayr-Keber und Constanze Griessler will das ändern. Dem weiblichen Körperbild in Social Media widmet sich Jennifer Reznys Dokumentation „Nie genug. Der Körperkult in sozialen Medien“ (16. März, 21.05 Uhr):

Je öfter sich die Userinnen durch Instagram, Facebook und Co. klicken, desto größer werden ihre Selbstzweifel und die Unzufriedenheit mit dem eigenen Aussehen. Kaum eine kann sich dem Sog dieser Scheinwelt entziehen, in der Beauty, Fitness und Lifestyle alles sind. Die fatalen Folgen: Schlankheits- und Fitnesswahn, Essstörungen aller Art, Bodyshaming und Sexismus. Details zum 3sat-Frauenschwerpunkt im März sind unter https://pressetreff.3sat.de abrufbar.

Weltfrauentag im ORF.at-Netzwerk und im ORF TELETEXT

Auch das ORF.at-Netzwerk widmet sich im Rahmen seiner aktuellen Berichterstattung dem Weltfrauentag. Auf der ORF-TVthek werden Sendungen und Beiträge des TV-Programmschwerpunkts, sofern entsprechende Online-Lizenzrechte vorhanden sind, als Live-Stream und in einem Video-on-Demand-Themencontainer bereitgestellt. Außerdem steht das bereits 2017 gelaunchte Videoarchiv „Starke Frauen – Porträts und Errungenschaften“ auf der Videoplattform zur Verfügung. ORF extra verlost Bücher von prominenten ORF-Frauen. Der ORF TELETEXT widmet sich dem Weltfrauentag ebenfalls im Rahmen der aktuellen Berichterstattung.

Flimmit: „streaWOmen auf österreichisch“

Unter dem Motto „streaWOmen auf österreichisch“ präsentiert Flimmit (flimmit.at) seit 1. März drei starke Schwerpunkte: In einer „Hall of Female“ werden 28 Kurzporträts erfolgreicher Frauen vor und hinter der Kamera vorgestellt. Verena Altenberger stellt „ihre“ kuratierte Kollektion zusammen, mit Filmen und Serien zu denen sie einen persönlichen Bezug hat. Außerdem wirft Flimmit gemeinsam mit der Präsidentin der Akademie des Österreichischen Films in der neuen Interviewreihe „Flimmit-Werkstattgespräche“ einen Blick hinter die Kulissen der Filmbranche und redet mit Frauen aus den Bereichen Regie, Schauspiel, Produktion, Kamera, Szenenbild, Maskenbild, Kostümbild, Ton, Casting und Schnitt.

ORF-DialogForum am 7. März im ORF RadioKulturhaus anlässlich des Internationalen Frauentages

Um Frauenrechte geht es auch beim ORF-DialogForum anlässlich des Internationalen Frauentags, bei dem Lisa Hermanns (HOSI Wien), Claus Pirschner (Radio FM4, Gleichstellungsbeauftragter des ORF), Vanessa Spanbauer (freie Journalistin und Historikerin) und Elisabeth Ivancich (Landjugend) unter der Moderation von Klaus Unterberger am 7. März um 14.00 Uhr im ORF RadioKulturhaus diskutieren. Das DialogForum wird live auf zukunft.ORF.at gestreamt. Eine Aufzeichnung der Diskussion ist am Mittwoch, dem 16. März, um 00.10 Uhr in ORF III zu sehen.

Weitere Details zum ORF-Programmschwerpunkt zum Weltfrauentag sind unter presse.ORF.at abrufbar.

