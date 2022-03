Unterwassercycling - Weltrekord ist fällig!

Heuer knackt der Österreichische Betriebssport Verband den Weltrekord im Unterwassercycling! Von 02.04.-03.04.2022 starten wir den Versuch mehr als 115 Kilometer unter Wasser zu radeln.

Wir laden alle JournalistInnen dazu ein, sich selbst auf ein Sharkbike zu setzen und auszuprobieren, wie so ein Rad unter Wasser reagiert. Ein Rad steht vor Ort und kann jederzeit frei benutzt werden. Christian Redl

„115 KILOMETER GEHEN EASY!“

COVID-bedingt musste der Weltrekordversuch von Herbst 2021 auf das erste Aprilwochendene 2022 verschoben werden. Doch heuer findet in der coolen Tauchlocation im 23ten Wiener Gemeindebezirk der Showdown endlich statt. In der Kategorie „größte 24-Stunden-Distanz eines 10er-Teams im Unterwasser-Cycling“ soll der 2017 aufgestellte Weltrekord aus Hessen gebrochen werden.

Geradelt wird auf den coolen SharkBikes von BECO-Beermann GmbH & Co. KG, die auf einer Tiefe von 5 Metern versenkt werden. Und dann? Die Räder werden 24 Stunden lang befahren, innerhalb dieser Zeit wird mehr als 115 km unter Wasser geradelt. 10 TaucherInnen sind seit September 2021 dafür im Training, Apnoetaucher, Schirmherr und Rekordteamleiter, Christian Redl, kümmert sich um die Koordination und Ausbildung der UnterwassercyclistInnen: „ Wir laden alle JournalistInnen dazu ein, sich selbst auf ein Sharkbike zu setzen und auszuprobieren, wie so ein Rad unter Wasser reagiert. Ein Rad steht vor Ort und kann jederzeit frei benutzt werden. “, so Redl.

Mit im Gepäck sind namhafte KooperationspartnerInnen: Der Apnoetaucher und Weltrekordhalter, Christian Redl sowie der SharkBike-Hersteller BECO-Beermann GmbH & Co. KG aus Deutschland und „dieTauchschule“, erst kürzlich eröffnet von Andreas Brustmann, der selbst langjähriger und erfahrener Tauchlehrer ist.

Geprüft werden alle stattfindenden Weltrekordversuche vom Rekord-Institut für Deutschland, dem deutschsprachigen Pendant zum international ausgerichteten Rekordbuch aus London.

INFORMATIONEN ZUM EVENT

SA., 02.04. - SO., 03.04.2022

Startschuss: 09:00 Uhr/ 24h

die Tauchschule, Jochen-Rindt-Straße 21, 1230 Wien

Schirmherr: Profisportler & Apnoetaucher Christian Redl; Hans Niessl, Präsident Sport Austria

Side-Events

Rekordversuch mit Christian Redl

Autogrammstunde mit Josef Köberl (on ice)

Über BECO BEERMANN GmbH & Co KG | SHARKBIKE

Das SharkBike von BECO ist ein hervorragendes Aqua Fitnessgerät für den ganzen Körper und erleichtert Anfängern und sogar Nichtschwimmern den Einstieg in die Aqua Fitness. Regelmäßiges Training mit dem SharkBike stärkt die Herz-Kreislauf-Funktion und schont dabei die Gelenke. Darüber hinaus werden Mobilität, Koordination und die Durchblutung der Haut, des Bindegewebes sowie der Muskulatur verbessert. Patienten aller Altersklassen profitieren vom Training mit dem ergonomischen Aqua Bike von BECO. Aqua Cycling aktiviert das Herz-Kreislauf-System und wirkt sich auch positiv auf den Bewegungsapparat aus. Ein Grund mehr, um aufs SharkBike zu steigen.

Über den Österreichischen Betriebssport Verband

Das Ziel des Österreichischen Betriebssport Verband ist es, den Wert von sportlicher Bewegung im Arbeitsalltag zu forcieren und über gemeinsame Sport- und Bewegungsprogramme das Miteinander im Betrieb positiv zu fördern. So leistet der Verband einen Beitrag zu einem gesunden Lebensstil. Als Ansprechpartner für Firmensport ist es der Auftrag des Verbands, ausreichend Bewegung in Österreichs Unternehmen anzubieten.

Weltrekordversuch im Unterwassercycling

Datum: 02.04.2022, 09:00 Uhr

Ort: die Tauchschule

Jochen-Rindt-Straße 21, 1230 Wien, Österreich

Url: https://firmensport.at/event/tauchen/

