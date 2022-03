Webinarmarathon: 12 Stunden Börsen-Know-how am Stück

München (ots) - Am 3. März 2022 laden das Finanzportal GodmodeTrader und Online-Broker WH SelfInvest bereits zum 6. Mal zum kostenlosen Webinarmarathon "Bulle & Bär im Visier" ein. In insgesamt 12 Online-Vorträgen treffen Besucher hier nonstop innerhalb von 12 Stunden auf namhafte Trader der Plattform GodmodeTrader. Mit dabei sind André Tiedje, Rocco Gräfe, Harald Weygand und René Berteit. Sponsor WH SelfInvest unterstützt ebenfalls mit Referenten in zahlreichen Vorträgen. Themen sind u. a. Technische Analyse, Trendhandel, DAX-Trading, Elliott-Wellen-Analyse uvm.

Rahmendaten zu "Bulle & Bär im Visier - Teil 6"

Das Webinar startet um 7:45 Uhr mit einer kurzen Begrüßung von Stefan Fröhlich (WH SelfInvest). Ab 8:00 Uhr beginnen dann die Vorträge aller Experten und weiteren Referenten nonstop nacheinander im Stundentakt. Zur kostenlosen Anmeldung geht's hier. Weitere Informationen unter: www.godmode-trader.de/bulle-und-baer

Alle Referenten im Überblick

08:00 Uhr, Dr. Raimund Schriek (WH SelfInvest): Finanzielle Freiheit: Wunsch, Wunder oder Wirklichkeit?

09:00 Uhr, René Wolfram (WH SelfInvest): Money Management - Der Turbo für (D) eine Strategie

10:00 Uhr, Rocco Gräfe (GodmodeTrader): DAX-Analyse, DAX-Trading im kurzfristigen Intraday-Zeitfenster

11:00 Uhr, Uwe Kälberer (WH SelfInvest): Traden mit dem Flow - Volumen Trading leicht gemacht

12:00 Uhr, André Tiedje (GodmodeTrader): Elliott-Wellen-Analyse - GOLD - 10 Jahre Stillstand, Elliott-Wellen-Analyse - BitCoin - Eine ungeliebte Währung, Elliott-Wellen-Analyse - EUR/USD - Ungebremster Kaufkraftverlust

13:00 Uhr, Maxim Schulz (WH SelfInvest): Future-Trading Booster mit Wetterdaten

14:00 Uhr, Iris Heinen & Tea Muratovic (WH SelfInvest): Die Power der Saisonalitäten anhand von Aktiengiganten und Strategien auf beiden Seiten des Atlantiks

15:00 Uhr, Harald Weygand (GodmodeTrader): Live-Marktanalyse: So finde ich gute Tradingchancen

16:00 Uhr, Birger Schäfermeier (WH SelfInvest): Live-Trading US-Eröffnung

17:00 Uhr, René Berteit (GodmodeTrader): Daytrading - Starke Chancen, starke Risiken

18:00 Uhr, André Stagge (WH SelfInvest): 2022 vom Inflations-Schock profitieren

19:00 Uhr, Peter Becker (WH SelfInvest): Trading mit den CME Interna, Open Interest und Handelsvolumen

Über die BörseGo AG

Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Besonders bekannt ist die BörseGo AG für GodmodeTrader und Guidants. Das Portal GodmodeTrader (www.godmode-trader.de) zählt zu den reichweitenstärksten Web-Angeboten für Trading, Technische Analyse und Anlagestrategien im deutschsprachigen Raum. Guidants (www.guidants.com) ist Deutschlands führende Finanzmarktanalyse- und Multi-Brokerage-Plattform. Mehr unter www.boerse-go.ag

