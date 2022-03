„Eco“: Putins Gas – was sind die Alternativen?

Außerdem am 3. März um 22.30 Uhr in ORF 2: Russlands Reiche – Oligarchen kommen unter Druck

Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco" am Donnerstag, dem 3. März 2022, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Putins Gas: Was sind die Alternativen?

Österreich hängt seit Jahrzehnten am russischen Gashahn. Knapp 80 Prozent kommen aktuell aus Russland. Aufgrund des Ukraine-Krieges will die Politik diese Abhängigkeit nun beenden, aber was sind die Alternativen und wo kommt dann kurzfristig das Gas her? Langfristig soll es sogar einen kompletten Umstieg auf erneuerbare Energien geben. Was bedeutet das konkret für die Haushalte und die Industrie – und was kostet das? Bericht: Hans Hrabal, Michael Mayrhofer.

Der Wirtschaftskrieg: Sanktionen als Waffe

Sie sollen Russland mit voller Härte treffen. Die Rede ist nicht von europäischen Militäroperationen, sondern von noch nie da gewesenen wirtschaftlichen Sanktionen des Westens. Russische Banken wurden vom internationalen Finanz-Kommunikationssystem – kurz SWIFT – ausgeschlossen, die Geldreserven der russischen Zentralbank bei europäischen Nationalbanken eingefroren. Ebenso treten Sanktionen am Energie-, Verkehrs- und Technologiesektor in Kraft. Werden diese Maßnahmen Wladimir Putin zum Einlenken bringen und wem schadet der Wirtschaftskrieg mehr? Denn schon jetzt droht Russland mit Gegensanktionen. Bericht: Hans Wu, Emanuel Liedl.

Russlands Reiche: Oligarchen kommen unter Druck

Russlands Oligarchen bunkern ihr Vermögen seit Jahren in Europa: Sie kaufen Villen in London und an österreichischen Seen. Ihre Yachten kreuzen vor den schönsten Stränden. Auch sie sollen unter den Sanktionen des Westens leiden, ihr Vermögen soll eingefroren werden. Lässt sich so genug Druck auf Russlands Reiche aufbauen, damit vielleicht sie Putin zum Einlenken bewegen? Bericht: Bettina Fink, Johannes Schwitzer-Fürnsinn.

