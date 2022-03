Ukraine – Hilfsangebot für flüchtende Menschen mit Haustier

Gemeinsam für eine lebenswerte Welt für Mensch & Tier: Tierschutz Austria & Volkshilfe Wien

Wien/Vösendorf (OTS) - In Kooperation mit der Volkshilfe Wien bietet Tierschutz Austria ab sofort ein Hilfsangebot für flüchtende Menschen mit Haustier an. In der aktuellen TV-Berichterstattung wurden bereits Menschen mit Haustieren am Bahnhof gezeigt.

Ein Haustier stellt bei der Suche und Vermittlung eines Notquartiers eine zusätzliche Herausforderung dar. Daher bietet Tierschutz Austria Flüchtenden mit Haustier an, ihren tierischen Begleiter kostenlos im Wiener Tierschutzhaus in Vösendorf zur temporären Versorgung aufzunehmen, bis ein gemeinsames Quartier gefunden ist.

Die Abwicklung erfolgt mit der Volkshilfe Wien, die sich um die eintreffenden Menschen aus dem Krisengebiet hier in Österreich kümmert.

