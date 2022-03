KURIER Medienhaus startet mit innovativer Lernapp phase6 in Österreich durch

Deutschlands führender Vokabeltrainer startet am 2. März den Roll-out in Österreich

Das KURIER Medienhaus möchte mit phase6 einen wichtigen Beitrag für die Erhöhung der Bildungschancen in Österreich leisten. Mit phase6 helfen wir, das Vokabeltraining, das während des Home-Schoolings oftmals zu kurz gekommen ist, aufzuholen, und stellen den österreichischen Schülerinnen und Schülern ein bestens erprobtes und ideal auf den Lehrstoff abgestimmtes digitales Lerntool zur Verfügung. Unser Engagement ist ein logisches Weiterdenken der hohen Bildungs- und Digitalkompetenz des KURIER und unserer Aktivitäten rund um die KURIER Lernhäuser, in denen wir jedes Jahr über 200 Kindern kostenlose Lernunterstützung geben. Thomas Kralinger, Geschäftsführer des KURIER Medienhaus 1/4

Die Corona Pandemie hat die Herausforderungen heterogener Klassen mit teils großen Leistungsunterschieden sogar noch weiter verstärkt. Daher ist eine individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern unumgänglich und kann durch Technologie unterstützt werden. Daher freuen wir uns, mit phase6 unsere bewährten Fremdspracheninhalte durch ein weiteres interaktives Übungstool zu erweitern Maximilian Schulyok, Geschäftsführer des Österreichischen Bundesverlags 2/4

Als österreichisches Bildungsunternehmen entwickeln wir laufend praxisnahe Bildungsmedien im analogen und im digitalen Bereich. Wir sehen in unserem Beitrag zu phase6 auch eine große Entlastung für Lehrende und Eltern, da die App Schülerinnen und Schüler mit ihrem innovativen didaktischen Konzept optimal beim Vokabeltraining unterstützt Nikolaus Pongracz, Geschäftsführer des Verlags HPT 3/4

Für eine erfolgreiche, länderspezifische Einführung von phase6 benötigt es starke Partner, die die Gegebenheiten vor Ort kennen – mit dem KURIER Medienhaus sowie dem öbv und HPT haben wir solche gefunden. Hendrik Langner, phase6 4/4

Wien (OTS) - Das Erfolgskonzept phase6, welches aktuell über 250.000 Lernende in Deutschland begeistert, startet am 02. März nun auch in Österreich durch. Die Vokabeltrainer-App ermöglicht ein einfaches und nachhaltiges Lernen mittels eines digitalen Karteikartensystems, auch passend zum jeweiligen Schulbuch. Die fachdidaktisch aufbereiteten Inhalte bauen darauf auf, dass jene Vokabeln, die noch nicht so gut verinnerlicht sind, in der App entsprechend öfter ausgespielt werden – bis sich der Lernerfolg einstellt und die Vokabeln im Langzeitgedächtnis gespeichert sind.

Thomas Kralinger Geschäftsführer des KURIER Medienhaus erklärt: „ Das KURIER Medienhaus möchte mit phase6 einen wichtigen Beitrag für die Erhöhung der Bildungschancen in Österreich leisten. Mit phase6 helfen wir, das Vokabeltraining, das während des Home-Schoolings oftmals zu kurz gekommen ist, aufzuholen, und stellen den österreichischen Schülerinnen und Schülern ein bestens erprobtes und ideal auf den Lehrstoff abgestimmtes digitales Lerntool zur Verfügung. Unser Engagement ist ein logisches Weiterdenken der hohen Bildungs- und Digitalkompetenz des KURIER und unserer Aktivitäten rund um die KURIER Lernhäuser, in denen wir jedes Jahr über 200 Kindern kostenlose Lernunterstützung geben. “

Kooperation mit führenden Verlagen

Anlässlich des Launches in Österreich wurden Kooperationen mit führenden Schulbuchverlagen, wie beispielsweise dem öbv (Österreichischer Bundesverlag Schulbuch GmbH & Co. KG) und dem Verlag HPT (Verlag Hölder-Pichler-Tempsky GmbH), abgeschlossen. „ Die Corona Pandemie hat die Herausforderungen heterogener Klassen mit teils großen Leistungsunterschieden sogar noch weiter verstärkt. Daher ist eine individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern unumgänglich und kann durch Technologie unterstützt werden. Daher freuen wir uns, mit phase6 unsere bewährten Fremdspracheninhalte durch ein weiteres interaktives Übungstool zu erweitern “, so Maximilian Schulyok, Geschäftsführer des Österreichischen Bundesverlags.

Die für Österreich spezifischen Inhalte von phase6 stellen somit eine optimale Ergänzung - aber keine Konkurrenz zum Unterricht dar. Ersetzt werden Lernkartei oder Vokabelheft für zielgenaues, ortsunabhängiges und erfolgreiches Lernen. E-Learning hat durch Homeschooling und Distance Learning immer mehr an Bedeutung gewonnen, gleichzeitig hat die Überforderung der Kinder mit dem Lernstoff zugenommen. „ Als österreichisches Bildungsunternehmen entwickeln wir laufend praxisnahe Bildungsmedien im analogen und im digitalen Bereich. Wir sehen in unserem Beitrag zu phase6 auch eine große Entlastung für Lehrende und Eltern, da die App Schülerinnen und Schüler mit ihrem innovativen didaktischen Konzept optimal beim Vokabeltraining unterstützt “, betont Nikolaus Pongracz, Geschäftsführer des Verlags HPT.

phase6 bietet fertige Vokabelsammlungen für 19 Fremdsprachen an, darunter die wichtigen Schulsprachen Englisch, Latein, Französisch, Spanisch und Italienisch, aber auch DaF (Deutsch als Fremdsprache) und beliebte Sprachlernbehelfe der Erwachsenenbildung. Für den österreichischen Schulmarkt sind es bereits über 400 zum Kurs- und Schulbuch passende Titel, das Angebot soll in den kommenden Monaten weiter ausgebaut werden. Die Grundfunktionen und eine 7-tägige Testphase werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Danach können die Lernenden zwischen maßgeschneiderten Paketen auswählen.

Starke Partnerschaft

Das KURIER Medienhaus hält seit Jänner 2021 eine Beteiligung an phase6 und baut so sein Engagement im Bildungsbereich weiter aus. „ Für eine erfolgreiche, länderspezifische Einführung von phase6 benötigt es starke Partner, die die Gegebenheiten vor Ort kennen – mit dem KURIER Medienhaus sowie dem öbv und HPT haben wir solche gefunden. ” freut sich phase6 CEO Hendrik Langner über die Zusammenarbeit.

LINK: phase6.kurier.at



Rückfragen & Kontakt:

Schütze. Public Results

Mag. Irene Makovec

Senior Consultant

T: +43 660 141 41 18

M: im @ schuetze.at



phase6

Jan Fraedrich

Director Marketing

T: +49 30 4170 7525

M: j.fraedrich @ phase6.de