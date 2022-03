Ob regional, innovativ, digital oder ökologisch: der riz up GENIUS Ideen- und Gründerpreis sucht geniale Ideen

LR Danninger: „Niederösterreich ist ein Unternehmerland, eine Region mit großartigen Geschäftsideen“

St. Pölten (OTS/NLK) - „Ob regional, innovativ, digital oder ökologisch: alle Geschäftsideen, die in einem dieser Bereiche genial sind, bringen unser Niederösterreich weiter“, ist Landesrat Jochen Danninger überzeugt. Und motiviert zur Teilnahme beim riz up GENIUS Ideen- und Gründerpreis 2022: „Niederösterreich ist ein Unternehmerland, eine Region mit großartigen Geschäftsideen! Ideen, die sich einem Wettbewerb stellen und dann von der Jury ausgezeichnet werden sind oft noch erfolgreicher. Über 230 Projekte wurden beim riz up GENIUS bereits prämiert, über 800.000 Euro Preisgelder ausbezahlt. Seien Sie dabei, es zahlt sich aus!“.

Der riz up GENIUS Ideen- und Gründerpreis findet 2022 zum 21. Mal statt. Über 50.000 Euro Preisgelder, zur Verfügung gestellt von namhaften Sponsoren, gibt es zu gewinnen. Der Wettbewerb steht Ideen aus allen Bereichen offen, die wirtschaftlich in Niederösterreich umgesetzt werden (wollen).

„Fast 2.000 Einreichungen aus den letzten Jahren zeigen, wie hoch das Interesse am riz up GENIUS Ideen- und Gründerpreis ist. Jedes Projekt wird von der Jury bewertet und dieses Feedback ist bei allen Geschäftsideen hilfreich.“ so die Geschäftsführerin von riz up, Niederösterreichs Gründeragentur, Petra Patzelt. Einreichschluss für den riz up GENIUS Ideen- und Gründerpreis ist der 20. April 2022, insgesamt werden Preise in 4 Kategorien vergeben: regional genial, innovativ genial, digital genial und ökologisch genial. Die Prämierung wird am 28. Juni 2022 im AirportCity Space am Flughafen Wien stattfinden.

Nähere Informationen: Büro LR Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at, bzw. riz up Niederösterreichs Gründeragentur GmbH, Manuela Hofer, Telefon 0676/883 261 106, E-Mail hofer @ riz-up.at, www.riz-up.at. www.riz-up.at/genius

