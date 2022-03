SPÖ-Erasim zu Energiekosten: Wo sind Konzepte für Hotellerie, Gastronomie und Tourismus?

Wien (OTS/SK) - Hotellerie, Gastronomie und Tourismus sind neben den Haushalten besonders stark von den steigenden Energiepreisen betroffen, sie kämpfen mit sinkenden Einnahmen und steigenden Fixkosten. Aber genau für diesen Bereich gibt es vonseiten der Bundesregierung überhaupt keine Konzepte, weder von Energieministerin Gewessler noch von Tourismusministerin Köstinger, kritisiert die SPÖ-Tourismussprecherin Melanie Erasim heute, Mittwoch, gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. ****

„Sinkende Einnahmen durch die Coronakrise auf der einen und steigende Energiepreise auf der anderen Seite - alles nun noch verschärft durch den Krieg in der Ukraine - bedeuten für diese Branchen große Schwierigkeiten. Schwierigkeiten, die durch die sogenannte Steuerreform noch verstärkt wurden und die sowohl Köstinger, als auch Gewessler offensichtlich gleichgültig sind. Bei den Haushalten hat man zumindest erkannt, dass eine Unterstützung notwendig ist, auch wenn die Regierung wieder einmal nicht in der Lage ist, diese Unterstützung auch zu organisieren. Die Notwendigkeit von Unterstützung bzw. eines Konzepts für Hotellerie, Gastronomie und Tourismus wird vom ‚Duo Infernal‘ Gewessler und Köstinger offenbar nicht einmal erkannt. Wenn es darum geht, wichtige Straßenprojekte, die die Lebensqualität der Menschen verbessern, zu streichen, ist Gewessler in der Lage, rasch zu handeln. Wenn es aber darum geht, zu helfen, sieht sie tatenlos zu“, kritisiert die SPÖ-Tourismussprecherin abschließend. (Schluss) lp

