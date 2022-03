ORF-DialogForum: Generation Z und Internationaler Frauentag

Am 7. März im Live-Stream auf zukunft.ORF.at und am 16. März in ORF III

Wien (OTS) - Zwei aktuelle Themen stehen am 7. März 2022 im Zentrum eines ORF-DialogForums im ORF RadioKulturhaus. Anlässlich des Starts der Ö3-Aktion „Hey Corona, f**k you!“ diskutieren im ORF-DialogForum ab 13.00 Uhr Tristan Horx (Zukunftsforscher), Tina Ritschl (Ö3) und Martina Zandonella (SORA) über die Gefühle der Jungen post Corona:

Knapp zwei Jahre Pandemie haben manche aus der Bahn geworfen und viele an Homeschooling oder Homeoffice gewöhnt, an das Alleinsein und die immer wieder verschobene Hoffnung auf ein baldiges Ende der Beschränkungen. Wie ist es jetzt um die Jungen bestellt? Ö3 geht der Frage nach, wie eine Generation auf das Weltgeschehen, auf Geschlechterfragen und nicht zuletzt auf sich selbst blickt und ob der Isolation ein Aus- und Aufbruch folgt? Außerdem Thema bei der Debatte: Kommen neue Visionen, neue Initiative und neuer Mut? Und nicht zuletzt: Welche Rolle spielen dabei die Medien?

Gleich anschließend um 14.00 Uhr geht es um Frauenrechte anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März. Lisa Hermanns (HOSI Wien), Claus Pirschner (Radio FM4, Gleichstellungsbeauftragter des ORF) und Vanessa Spanbauer (freie Journalistin und Historikerin) widmen sich der Frage, welche Fortschritte der Feminismus gemacht hat, seit 1911 in Europa zum ersten Mal Frauen und Männer am 8. März demonstriert haben. Im Fokus dieser Runde stehen nationale und internationale Protestbewegungen und der Kampf gegen Diskriminierungen von Frauen.

Richard Tiefenbacher (Österreichische Gewerkschaftsjugend) und Elisabeth Ivancich (Landjugend) bringen sich in beide Debatten ein. Die Moderation beider Runden übernimmt Klaus Unterberger (ORF Public Value), die Diskussionen werden live auf zukunft.ORF.at gestreamt. Eine Aufzeichnung ist am Mittwoch, dem 16. März, um 0.10 Uhr in ORF III zu sehen.

Das ORF-DialogForum ist eine Initiative des ORF, um das Gespräch mit seinem Publikum, den österreichischen Institutionen, den Organisationen und Gruppen der Gesellschaft zu beleben.

