Stoppt den Krieg in der Ukraine!

Appell der liberalen Freimaurer:innen in Österreich

Wien (OTS) - Mit Erschrecken beobachten wir Tag für Tag die Konsequenzen der militärischen Attacke Russlands auf die Ukraine. Im Herzen Europas wird Krieg geführt, werden Rechte eines souveränen Staates mit Füßen getreten und Kinder, Frauen und Männer ermordet. Es wird sogar gedroht offensive nukleare Waffen einzusetzen.

Die menschlichen Grundwerte von Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit, die unserem Engagement und unserer Gesellschaft zugrunde liegen, sind buchstäblich unter Beschuss.

Wir erklären unsere tiefe Anteilnahme allen Opfern und unsere Bewunderung und Unterstützung den Widerstandskräfte in der Ukraine aber auch in der Zivilbevölkerung in Russland.

Unsere europäischen Länder müssen sich auch vorbereiten, die vielen zu erwartenden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu empfangen und ihnen bedingungslose Solidarität zu zeigen. Freimaurer:innen in Österreich sind bereit ihren Beitrag dazu zu leisten.

Der Großorient von Österreich – Freimaurerbund

Liberale Großloge von Österreich

Großloge Humanitas Austria

Universaler Freimaurer Orden Hermetica



Rückfragen & Kontakt:

Großorient von Österreich

Großsekretariat

office @ freimaurer.at