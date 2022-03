Tag der Medizinischen Universität Wien

Vielfältiges Online-Programm für interessiertes Publikum am 11. 3.

Wien (OTS) - Als medizinische Fakultät der Universität Wien war die MedUni Wien am 12. März 1365 Gründungsmitglied der Alma Mater Rudolphina. Aus diesem Grund begeht die seit 2004 eigenständige Universität rund um den Gründungstag der Universität Wien jährlich den Tag der Medizinischen Universität. Dieses Jahr finden die vielfältigen Veranstaltungen zu diesem Anlass am Freitag, 11. März, statt. Unter dem Motto „Die Fakten im Blick“ diskutieren dabei ExpertInnen über aktuelle Aspekte und Entwicklungen zur Corona-Pandemie – und darüber hinaus. Zur virtuellen Teilnahme an den wissenschaftlichen Vorträgen und Diskussionsrunden ist das interessierte Publikum auch dieses Jahr wieder eingeladen. Programmdetails und das Anmeldeformular finden sich auf der Website tagder.meduniwien.ac.at.

Einer der Höhepunkte am „Tag der Medizinischen Universität Wien“ 2022 ist ab 15:30 Uhr die Universitätsvorlesung des international gefragten Impf-Experten Florian Krammer. Der Professor am Department für Mikrobiologie und am Department für Impfstoffkunde an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York spricht in seinem Vortrag über die Corona-Schutzimpfung und ihren Einfluss auf das Pandemiegeschehen. Im Anschluss daran diskutieren MedUni Wien-Rektor Markus Müller und Florian Krammer über aktuelle Entwicklungen zum Thema. Vorlesung und Diskussion werden als Livestream übertragen, im Chat zur Veranstaltung können live Fragen an die Experten gestellt werden.

Gedenkstunde am „Mahnmal gegen das Vergessen“

Bereits um 12:00 Uhr wird als alljährlicher Fixpunkt am Tag der Medizinischen Universität Wien die Gedenkstunde am „Mahnmal gegen das Vergessen“ am Platz vor dem Rektoratsgebäude abgehalten. Heuer sprechen u. a. Rektor Markus Müller, Israels Botschafter Mordechai Rodgold und der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Oskar Deutsch. Herwig Czech, Professor für Medizingeschichte der MedUni Wien, gibt zudem einen Überblick über den Nürnberger Ärzteprozess, in dem vor 75 Jahren Medizinverbrechen des Nationalsozialismus verhandelt wurden. Gestaltet wird die Gedenkveranstaltung von Oberkantor Shmuel Barzilai.



Im Career-Talk um 14:00 Uhr bespricht MedUni Wien-Vizerektorin Michaela Fritz die vielfältigen Karrieremöglichkeiten an der MedUni Wien mit Dea Slade und Claudia Kuntner. Die beiden Assistenz-Professorinnen der MedUni Wien erzählen dabei auch über das Tenure-Track-Model, eine Qualifizierungsvereinbarung für wissenschaftlichen Nachwuchs, die individuelle Karriereperspektiven schafft.

„Lebenswege“: Ingrid Pabinger-Fasching und Anton Laggner

Wie die vorherigen Programmpunkte werden ab 17:30 Uhr auch die „Lebenswege“ als Livestream übertragen. Im Rahmen dieser Reihe des Alumni Clubs der MedUni Wien geben dieses Jahr Ingrid Pabinger-Fasching und Anton Laggner im Gespräch mit Vizerektorin Anita Rieder und Vizerektorin Michaela Fritz Einblick in ihren Werdegang und ihre Erfahrungen. Ingrid Pabinger-Fasching, emeritierte Professorin für Hämostaseologie an der MedUni Wien, erhielt als Expertin für Blutgerinnung und deren Störungen internationale Anerkennung. Anton Laggner baute als erster Professor für dieses Fach im deutschsprachigen Raum die Universitätsklinik für Notfallmedizin der MedUni Wien grundlegend auf und ist auch nach seiner Emeritierung in der Ausbildung von ÄrztInnen tätig.



Als weitere Programmpunkte am Tag der Medizinischen Universität Wien werden die Konzepte der MedUni Wien für drei Centers of Excellence (in den Bereichen Precision Medicine, Neuronal Circuits und Prevention of Allergy) vorgestellt und die PreisträgerInnen der Veronika-Fialka-Moser-Diversitätspreise sowie die „Inventors of the Year“ bekannt gegeben. Peter Klimek wird als „Wissenschafter des Jahres“ geehrt. Für StudentInnen der MedUni Wien gibt es an diesem Tag die Möglichkeit, eine Herzoperation per Livestream aus dem OP mitzuverfolgen. Die einzelnen Schritte der Operation werden dabei von ExpertInnen moderiert und erklärt. Zudem können während des Eingriffs Fragen direkt an das OP-Team gestellt werden.

Information und Anmeldung

Tag der Medizinischen Universität Wien, 11. März 2022: https://tagder.meduniwien.ac.at

Aktuelle News im Vorfeld und am Tag der Medizinischen Universität Wien auf der Facebook-Seite der MedUni Wien: https://www.facebook.com/MedizinischeUniversitaetWien





