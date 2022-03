Neuer Biertyp: Gösser bringt frischen Wind in den heimischen Biermarkt

Das neue Gösser NaturHell 4 % vereint, was viele Konsumenten sich von Bier wünschen: vollmundig, süffig und weniger herb ist es gut und leicht trinkbar mit nur 4 % Alkohol.

Göss/Leoben (OTS) - „Ein ausgewogener Lebensstil mit bewusstem Alkoholkonsum wird für viele Menschen quer durch alle Altersgruppen immer wichtiger. Bei Bier greift man besonders gerne zu süffigen, gut trinkbaren und gleichzeitig auch etwas leichteren Bieren“, weiß Michael Wallner, Marketing Director der Brau Union Österreich, aus Marktforschungen.



Das neue Gösser NaturHell 4 % bietet all dies und ist somit eine Antwort auf die aktuellen Konsumbedürfnisse. Vollmundig und süffig bei nur 4 % Alkohol belebt und begründet es gleichermaßen ein hierzulande neues Biersegment: „Session Lager“. Dabei handelt es sich um Biere mit etwas weniger Alkohol, aber mit vollem Geschmack und bester Trinkbarkeit.



„Mit dieser besonderen Bierinnovation wollen wir die Kategorie der ‚Session Lager‘ Biere als neuen Alltagsbiertyp etablieren und so den heimischen Biermarkt nachhaltig beleben“, so Klaus Schörghofer, Vorstandsvorsitzender der Brau Union Österreich.



Innovativer und einzigartiger Biergenuss

„Hell leuchtend in der Farbe und dezent hopfig im Duft präsentiert sich das neue Gösser NaturHell mit 4 % Alkohol. Eine gut balancierte Bittere und ein harmonisch ausgewogener, vollmundiger Geschmack bei weniger Karbonisierung verleihen dem Bier – charakteristisch für ein ‚Session Lager‘ – seine besonders gute Trinkbarkeit“, meint Gösser Braumeister Andreas Werner.



Innovative Braukunst, die zwei Verfahren kombiniert, macht vollen Geschmack bei 4 % Alkohol möglich. Einzigartiger Biergenuss wird auch durch beste Rohstoffe garantiert: reinstes Quellwasser aus dem brauereieigenen Brunnen, österreichisches Malz und Hopfen aus dem steirischen Leutschach. Obendrein wird das Gösser NaturHell 4 % in der Grünen Brauerei Göss CO2 neutral gebraut. Zum Wohl für die Umwelt und für uns alle.



Erhältlich ist das neue Session Lager Bier ab sofort frisch gezapft vom Fass in der Gastronomie sowie im Handel in der 0,5l Mehrwegflasche und der 0,5l Dose für unterwegs.



Gösser – natürlich nachhaltig gebraut

Die Erfolgsgeschichte von Gösser begann vor über 160 Jahren. Heute ist Gösser die bekannteste, meistverkaufte und beliebteste Biermarke Österreichs. Auch in Sachen Nachhaltigkeit nimmt Gösser eine Vorreiterrolle ein, seit 2016 ist die Brauerei Göss die weltweit erste 100 % nachhaltige Großbrauerei. Neben Abwärme eines benachbarten Betriebs, Abwärme aus dem eigenen Produktionsprozess und Solarenergie wird Energie eingesetzt, die aus Reststoffen der Brauerei erzeugt wird. Dafür wurde die Brauerei Göss bereits mehrfach ausgezeichnet: Unter anderem mit dem Energy Globe Austria, dem EU Sustainable Energy Award inkl. EU Citizens Choice Award oder dem IEA SHC Solar Award.

Und auch bei der Biererzeugung verwendet die Gösser Brauerei heimische Naturprodukte: Brauwasser aus dem eigenen Quellschutzgebiet, Braugerstensorten aus dem Osten Österreichs und Hopfen aus dem südsteirischen Leutschach.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Dr. Gabriela Maria Straka, EMBA

Mitglied des Management Boards

Director Corporate Affairs & CSR

Pressesprecherin

Diplom-Biersommelière

Tel.: 0732 6979 2670

E-Mail:g.straka @ brauunion.com

www.brauunion.at



Ruth Dunzendorfer, MA

Kommunikation/PR

Tel.: 0732 6979 2693

E-Mail:r.dunzendorfer @ brauunion.com

www.brauunion.at