AVISO Online-Pressegespräch 03.03.: Sofortpaket Gas-Exit: Weg aus der fossilen Abhängigkeit

Umweltschutzorganisation Greenpeace, Expert:innen aus Wissenschaft und von Fridays For Future Austria über Österreichs Energiezukunft

Wien (OTS) - In einem gemeinsamen Pressegespräch gehen die ExpertInnen aus Energie, Umwelt- und Klimaschutz auf die sofort nötigen Maßnahmen und Weichenstellungen für eine von Öl & Gas unabhängige, klimafreundliche Energieversorgung in Österreich ein. Zudem warnen die ExpertInnen vor unüberlegten Investitionen in weitere fossile Infrastruktur. Greenpeace und Fridays For Future Austria fordern ein dreiteiliges Maßnahmenpaket von Bundesregierung und Landesregierungen für eine friedliche und grüne Energiezukunft für Österreich. Die GesprächspartnerInnen stehen für Fragen zur Verfügung.

MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen:

Pressegespräch: Weg aus fossiler Abhängigkeit

Datum: 03.03.2022

Zeit: 09:30 Uhr

Ort: Zoom - Link wird verschickt nach Anmeldung

GesprächspartnerInnen:

- Jasmin Duregger - Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Zentral- und Osteuropa

- Sigrid Stagl, Umweltökonomin, WU Wien

- Michael Spiekermann, Fridays For Future Austria

- Daniel Huppmann, Klima- und Energieforscher, IIASA

Um Anmeldung wird gebeten bei: christian.steiner @ greenpeace.org

