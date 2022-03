SPÖ-Schroll: Regierung kümmert sich zu wenig um sichere Energieversorgung

Wo bleibt die robuste Strategie für volle Gasspeicher?

Wien (OTS/SK) - „Durchwachsen“ beurteilt der SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll die heutige Sitzung des Energielenkungsbeirates, zu der Ministerin Leonore Gewessler aufgrund der Invasion Russlands in der Ukraine und deren Auswirkungen auf die Energieversorgung in Österreich heute, Dienstag, geladen hatte. „Die SPÖ hat die Einberufung des Beirates aufgrund der geopolitischen Krise bereits letzte Woche im Nationalrat beantragt. Dass die Ministerin unserer Forderung so schnell nachgekommen ist, begrüßen wir ausdrücklich. Allerdings wurden heute bei weitem nicht alle wichtigen Punkte zufriedenstellend geklärt. Die Regierung kümmert sich zu wenig darum, dass Österreichs Gasspeicher in Vorbereitung auf den nächsten Winter ausreichend gefüllt sind. Das, was die Ministerin heute als kurz- bis mittelfristige Lösungsansätze zur Absicherung der Energieversorgung der österreichischen Bevölkerung präsentierte, ist leider viel zu unkonkret“, so Schroll unmittelbar nach Ende der Sitzung des Beirates. ****

Die SPÖ habe die Regierung mehrmals aufgefordert, die Fakten zur Lage der Gasversorgung in Österreich auf den Tisch zu legen und anhand dieser Fakten Sofortmaßnahmen zu beschließen. „Die ausreichende Versorgung der österreichischen Bevölkerung mit Gas ist bis zum Ende der Heizsaison mit hoher Wahrscheinlichkeit gesichert. Doch der Ernst der Lage im absoluten Krisenfall ist noch nicht bei der Regierung angekommen“, bemängelt der SPÖ-Sprecher für Energie. Schroll verweist in diesem Zusammenhang auch auf die spezifische Situation Österreichs: „Etwa 80 Prozent der österreichischen Gaslieferungen kommen zurzeit aus Russland. Damit ist Österreich verglichen mit anderen europäischen Ländern besonders abhängig. In der Vergangenheit war diese Versorgung zuverlässig, aber aufgrund der jüngsten geopolitischen Entwicklung ist es unbedingt notwendig, auch bisher undenkbare Szenarien genauer zu entwickeln. Gerade deshalb braucht es jetzt sofort eine robuste Strategie, um die Österreicher*innen mit ausreichend Energie zu versorgen.“

„Leider“, so Schroll weiter, „wurde bisher auch viel zu viel Zeit beim Ausbau erneuerbarer Energie und der Versorgungssicherheit vergeudet. In ihrer praktischen Arbeit bleibt die Bundesregierung hinter ihren Ankündigungen und vieles schuldig. Seit zwei Jahren sind sowohl das Erneuerbare Wärme Gesetz als auch das Energieeffizienzgesetz ausständig. Diese müssen nun endlich auf den Weg gebracht werden“, so Schroll abschließend. (Schluss) sr/lp

