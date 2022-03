Heidrick & Struggles ernennt Chief Diversity Officer

Chicago, 1. März 2022 (ots/PRNewswire) - Heidric k & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, hat heute bekannt gegeben, dass Cecilia Nelson-Hurt mit sofortiger Wirkung zum neuen Chief Diversity Officer ernannt wurde.

Nelson-Hurt kommt von L'Oréal USA, wo sie als Vice President, Diversity, Equity & Inclusion tätig war. Sie war für die Gestaltung der Bemühungen des Unternehmens um Vielfalt und Integration verantwortlich, die das Engagement des Unternehmens für den Aufbau einer integrativen Schönheitsmarke und eines Arbeitsplatzes mit Chancengleichheit unterstreichen. Darüber hinaus entwickelte und leitete sie die Programme zur Förderung von Vielfalt und Integration und arbeitete mit den von den Mitarbeitern geleiteten Think Tanks des Unternehmens zusammen, um Strategien und Initiativen zu entwickeln und umzusetzen, die sich positiv auf das Engagement der Mitarbeiter, das Wissen der Verbraucher und die Öffentlichkeitsarbeit auswirkten.

„Bei Heidrick & Struggles setzen wir uns für den Aufbau vielfältiger Führungsteams und Organisationen und die Schaffung einer integrativen Arbeitsplatzkultur ein, sowohl für unsere Mitarbeiter als auch für unsere Kunden", sagte Krishnan Rajagopalan, Präsident und CEO von Heidrick & Struggles. „Wir freuen uns sehr, Cecilia in unserer Kanzlei begrüßen zu dürfen. Sie bringt ihre große Leidenschaft, ihre Erfahrung und ihr Engagement für die Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration in unsere Kanzlei ein. Wir freuen uns darauf, unseren Fokus und unsere Bemühungen um eine stärkere Vertretung zu verstärken und ein gleichberechtigtes und integratives Umfeld zu fördern, in dem sich alle unsere Mitarbeiter entfalten und erfolgreich sein können."

Nelson-Hurt kommentierte: „Es ist eine unglaublich aufregende Zeit, zu Heidrick & Struggles zu stoßen, da das Unternehmen seine Transformation und seinen Wachstumskurs weltweit beschleunigen will. Ich fühle mich geehrt, dass ich die Möglichkeit habe, die Strategie des Unternehmens für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration zu leiten und langfristige, nachhaltige Programme und Initiativen zu entwickeln, die auf den Werten und dem Engagement des Unternehmens aufbauen, das vielfältigste und integrativste Beratungsunternehmen für Führungskräfte in der Branche zu werden."

Zuvor war Nelson-Hurt Vice President of University Relations und Diversity and Campus Relations Officer bei JPMorgan Chase, wo sie Beziehungen zu Geschäfts- und Rekrutierungsteams pflegte, um gezielte Veranstaltungen an Historically Black Colleges and Universities zu organisieren. Außerdem entwickelte und pflegte sie Beziehungen zu mehreren auf Vielfalt ausgerichteten Organisationen, darunter die National Association of Colleges & Employers, Universum und die Hispanic Alliance for Career Enhancement, und steigerte so die Zahl der unterschiedlichen Bewerber für die Programme zur Einstellung von Berufsanfängern und erfahrenen Mitarbeitern.

