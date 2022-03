GOYA EUROPA VERTEILT HUNDERTTAUSENDE VON LEBENSMITTELN AN DIE MENSCHEN IN DER UKRAINE

Jersey City, N.J., 1. März 2022 (ots/PRNewswire) - Goya Europa, der europäische Zweig von Goya Foods Inc., wird Hunderttausende von Pfund an Lebensmitteln an die Menschen in der Ukraine verteilen und damit auf den internationalen Aufruf zu kritischer Hilfe in Form von Lebensmitteln, Treibstoff und Medizin reagieren. Mit seinen Einrichtungen und Vertriebshändlern in ganz Europa ist Goya in der Lage, humanitäre Hilfe zu leisten und schnell Produkte für die Ukraine und Polen bereitzustellen, wo viele Flüchtlinge auf der Flucht sind.

„Mit unserer globalen Initiative Goya Gives hat sich Goya schon immer an vorderster Front für Katastrophen- und humanitäre Hilfsmaßnahmen eingesetzt. Dies ist jedoch ein historischer Angriff und Völkermord an unschuldigen Zivilisten, und wir können uns nicht zurücklehnen und nichts tun", sagte Bob Unanue, Präsident und CEO von Goya Foods | Goya Europa. „Wir können uns glücklich schätzen, dass wir in der Nähe präsent sind und dem Hilferuf nachkommen können. Wir senden unsere Gebete und unsere Liebe an die Menschen in der Ukraine und an alle, die vor Ort ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen, um den Menschen in Not zu helfen."

„Die strategische Lage von Goya Europa ermöglicht es uns, mit sofortiger Hilfe zu reagieren. Wir haben bereits damit begonnen, die Logistik für den Versand der Lebensmittel über unsere Vertriebspartner in Polen und der Ukraine abzuwickeln", sagte William Unanue, General Manager von Goya Europa.

Im Rahmen von Goya Gives spendete Goya während der Pandemie über 4,5 Millionen Pfund Lebensmittel, während des Hurrikans Maria über eine Million Pfund Lebensmittel für die Menschen in Puerto Rico, während der Regierungsunruhen in Venezuela über 400.000 Pfund Lebensmittel für die hungernde Bevölkerung und während des Erdbebens in Haiti sowie während des Supersturms Sandy und der Hurrikane Isaac, Harvey, Irene und Ida zu Hause über eine Million Pfund Lebensmittel.

Über Goya Foods

Das 1936 gegründete Unternehmen Goya Foods, Inc. ist Amerikas größtes Lebensmittelunternehmen in hispanischem Besitz und hat sich als Marktführer für lateinamerikanische Lebensmittel und Gewürze etabliert. Goya produziert, verpackt und vertreibt über 2.500 hochwertige Lebensmittel aus Spanien, der Karibik, Mexiko, Mittel- und Südamerika. Goya-Produkte haben ihre Wurzeln in den kulinarischen Traditionen der hispanischen Gemeinschaften in aller Welt. Die Kombination aus authentischen Zutaten, robusten Gewürzen und praktischer Zubereitung macht Goya-Produkte ideal für jeden Geschmack und jeden Tisch. Für weitere Informationen über Goya Foods besuchen Sie bitte www.goya.com .

