Mahrer/Grießler: Weiterhin kein Verständnis für Wiener Sonderweg

Menschen wird Aussicht auf Normalität verwehrt - Erneute Forderung nach Entlastungspaket für Betriebe – Städtetourismus stark betroffen

Wien (OTS) - „Seitens der Volkspartei Wien gibt es neuerlich kein Verständnis für den Sonderweg der Stadt Wien und die damit einhergehenden Beschränkungen“, so der designierte Landesparteiobmann der Volkspartei Wien Stadtrat Karl Mahrer. So habe Bürgermeister Ludwig heute verlautbart, dass Wien in Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen auch ab 5. März bei der strengeren Linie bleibe. Obwohl mit diesem Datum seitens des Bundes sämtliche Beschränkungen wegfallen, beharre Wien auf seinem eigenen Weg.

Die bundesweiten Lockerungen seien auf Basis eines Expertenberichts beschlossen worden. Damit werden der Bevölkerung auch in sehr verantwortungsbewusster Weise Freiheiten zurückgegeben. Auch die pandemische Lage in Wien würde entsprechende Lockerungen erlauben. „Durch diese überzogene Strenge wird den Menschen aber die notwendige Perspektive und eine Aussicht auf Normalität verwehrt“, so Mahrer weiter.

Besonders stark getroffen habe es in Zusammenhang mit der Pandemie auch den Städtetourismus. Aufgrund fehlender Geschäfts- und Veranstaltungsreisenden, insbesondere für internationale Kongresse und Veranstaltungen, sei die Erholung von der Krise eine besonders große Herausforderung. „Die nun angekündigte Verlängerung der strengeren Maßnahmen und die Fortführung des Wiener Sonderwegs ist daher alles andere als förderlich“, so der Tourismussprecher der Volkspartei Wien, Gemeinderat Markus Grießler.

Zwtl.: Wiener Entlastungspaket gefordert

„Angesichts dieser Beschränkungen fordern wird daher erneut, dass die Stadtregierung für die betroffenen Betriebe ein entsprechendes Entlastungspaket erstellen muss. Wenn Wien hier neuerlich einen Sonderweg geht, muss dies auch entsprechend abgefedert werden“, so Mahrer und Grießler abschließend.

