Equal Care Day - SPÖ-Holzleitner: Gerechte Verteilung der Care-Arbeit ist Voraussetzung für Einkommensgerechtigkeit

SPÖ fordert Rechtsanspruch auf Vollzeit und kostenlose ganztägige Kinderbetreuung

Wien (OTS/SK) - „Die unbezahlte Arbeit in der Pflege oder der Kinderbetreuung wird nach wie vor größtenteils von Frauen ausgeführt. Das muss sich ändern. Denn eine gerechte Verteilung der Care-Arbeit zwischen den Geschlechtern ist die Voraussetzung für Einkommensgerechtigkeit. Nur wenn wir diesen Gap schließen, wird es auch Bewegung in den Einkommensunterschieden zwischen Männern und Frauen geben“, so die SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende und Frauensprecherin im Parlament Eva-Maria Holzleitner anlässlich des Equal Care Day. ****

Frauen, so Holzleitner weiter, befänden sich oft in der Teilzeit-Falle, weil sie keine andere Wahl haben. Hinzu komme, dass damit die Care-Arbeit meist an ihnen hängen bleibt. „Um aus diesem Kreislauf auszubrechen, braucht es ein flächendeckendes Angebot an ganztägiger Kinderbetreuung sowie Arbeitsmarktkonzepte, damit Frauen Vollzeit arbeiten können, wenn sie es wollen. Die SPÖ fordert deshalb einmal mehr einen Rechtsanspruch auf Vollzeit nach Teilzeitphasen, einen Rechtsanspruch auf kostenlose ganztägige Kinderbetreuung verbunden mit dem massiven Ausbau von Betreuungsplätzen sowie eine generelle Arbeitszeitverkürzung, die es Frauen und Männern erleichtert, bezahlte und unbezahlte Arbeit gerecht aufzuteilen“, so die SPÖ-Frauensprecherin. (Schluss) sr/bj

